جريشة: الأهلي يستحق ركلة جزاء أخرى أمام سيراميكا

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح النادي الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز صحيحة تماماً.

وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا صحيحة وحكم المباراة إبراهيم نور الدين لم يخطئ في احتسابها لصالح القلعة الحمراء".

وتابع:" إبراهيم نور الدين أنهى المباراة في وقت خاطئ والأهلي استحق ركلة جزاء أخرى أمام سيراميكا كليوباترا في مباراتهما ببطولة الدوري الممتاز".

الاهلي وسيراميكا كليوباترا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.



افتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45+1 ، قبل أن يتعادل للأهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 24 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 فى المركز الثامن.