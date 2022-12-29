عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جريشة: الأهلي يستحق ركلة جزاء أخرى أمام سيراميكا

صدى البلد

 

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح النادي الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز صحيحة تماماً.

وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا صحيحة وحكم المباراة إبراهيم نور الدين لم يخطئ في احتسابها لصالح القلعة الحمراء".

وتابع:" إبراهيم نور الدين أنهى المباراة في وقت خاطئ والأهلي استحق ركلة جزاء أخرى أمام سيراميكا كليوباترا في مباراتهما ببطولة الدوري الممتاز".

الاهلي وسيراميكا كليوباترا

txt

الخطيب يوجه صفعة قوية لـ كهربا بسبب أزمة غرامة الزمالك

txt

الأهلي يدرس الإطاحة بمارسيل كولر بعد مونديال الأندية

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.


افتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45+1 ، قبل أن يتعادل للأهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 24 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 فى المركز الثامن.

 

الأهلى كهربا الدوري الممتاز سيراميكا كليوباترا النادي الأهلي ترتيب الدورى الحكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

اختفاء مطرب شهير في ظروف غامضة والنقابة تبحث عنه بالمستشفيات وأقسام الشرطة

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

دخل في غيبوبة.. العثور على مطرب التسعينيات حسن عبد المجيد فاقدا للوعي

5 قرارات عاجلة في الأهلي بسبب استمرار نزيف النقاط بالدوري

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 29-12-2022

ظلم .. أول تعليق من مدرب سيراميكا كليوباترا عقب التعادل أمام الأهلي

ترشيحاتنا

لماذا قرر بوتين حظر تصدير النفط الروسي إلى الدول الملتزمة بسقف الأسعار؟

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 29-12-2022

ستحدث الليلة.. السماء تتزين بظاهرة فلكية استثنائية في وداع عام 2022| شاهد

جريشة: الأهلي يستحق ركلة جزاء أخرى أمام سيراميكا

التفاصيل الكاملة لاجتماع وزيري دفاع سوريا وتركيا في روسيا لأول مرة منذ 2011

أحد أبطال قادرون باختلاف: شيخ الأزهر هو من اختارني للمشاركة بالاحتفالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الثور 2023| بشرى للسناجل.. قصة حب جديدة في هذه الشهور

بقت قرعة.. فتاة تثير الجدل فى صالون تجميل بعد صبغ شعرها.. فيديو

مش مقتنع بيهم.. هل يتسبب كولر في رحيل نجمي الأهلي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبد والقوانص؟

فيديو

أهدافك أولا.. إزاي تستقبل السنة الجديدة ٢٠٢٣| اسأل مع داليا

أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

تفاصيل ضرب لاعبي الزمالك.. وإنجاز جديد يحققه محمد صلاح

تطورات أزمة كهربا .. تغطية خاصة من صدى البلد | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ