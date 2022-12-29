الأهلي يدرس الإطاحة بمارسيل كولر بعد مونديال الأندية

أكد الإعلامي إسلام صادق أن هناك حالة من الاستياء الشديد داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجاه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بسبب ما بدر منه تصريحات في الفترة الماضية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الأهلي مستاء من تصريحات كولر عن مهاجمي الفريق الأحمر عقب مباراة سيراميكا كليوباترا والحديث عن عدم إقتناعه بأي من مهاجمي الفريق محمد شريف وشادي حسين وحسام حسن ومن قبله الشكوى من عدم وجود صفقات قوية".

وتابع:"الأهلي يدرس إقالة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر عقب كأس العالم للأندية في المغرب في حال تحقيق نتائج سيئة في الفترة القادمة واستمرار تصريحاته الغربية من وجهة نظري مسؤلي القلعة الحمراء".

الاهلي وسيراميكا كليوباترا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.



افتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45+1 ، قبل أن يتعادل للأهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 24 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 فى المركز الثامن.