عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يدرس الإطاحة بمارسيل كولر بعد مونديال الأندية

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن هناك حالة من الاستياء الشديد داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجاه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بسبب ما بدر منه تصريحات في الفترة الماضية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الأهلي مستاء من تصريحات كولر عن مهاجمي الفريق الأحمر عقب مباراة سيراميكا كليوباترا والحديث عن عدم إقتناعه بأي من مهاجمي الفريق محمد شريف وشادي حسين وحسام حسن ومن قبله الشكوى من عدم وجود صفقات قوية".

وتابع:"الأهلي يدرس إقالة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر عقب كأس العالم للأندية في المغرب في حال تحقيق نتائج سيئة في الفترة القادمة واستمرار تصريحاته الغربية من وجهة نظري مسؤلي القلعة الحمراء".

 

الاهلي وسيراميكا كليوباترا

txt

الهجمة دى مكملتش ليه..خالد الغندور يثير الجدل بشأن لقطة بمباراة الأهلى وسيراميكا|تفاصيل

txt

اتحاد الطائرة يعلن عقوبات مباراة الزمالك والأهلي تحت 15 عاما

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.


افتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45+1 ، قبل أن يتعادل للأهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 24 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 فى المركز الثامن.

 

الأهلى الخطيب النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس العالم للاندية إسلام صادق الدوري العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

اختفاء مطرب شهير في ظروف غامضة والنقابة تبحث عنه بالمستشفيات وأقسام الشرطة

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

5 قرارات عاجلة في الأهلي بسبب استمرار نزيف النقاط بالدوري

دخل في غيبوبة.. العثور على مطرب التسعينيات حسن عبد المجيد فاقدا للوعي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ظلم .. أول تعليق من مدرب سيراميكا كليوباترا عقب التعادل أمام الأهلي

ترشيحاتنا

ماذا قال كودي جاكبو نجم ليفربول الجديد عن اللعب بجوار محمد صلاح؟

الخطيب يوجه صفعة قوية لـ كهربا بسبب أزمة غرامة الزمالك

الأهلي يدرس الإطاحة بمارسيل كولر بعد مونديال الأندية

إزالة الحواجز.. قرار عاجل من رئيس صربيا بشأن التوتر مع كوسوفو

الكفن بديل بدلة الفرح..القصة الكاملة لوفاة عريس مطروح بعد زفافه

في عيد ميلاد فنان مشهور.. آخر ظهور لمطرب مختفٍ تبحث عنه النقابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة إيمان العاصي تخطف منها الأضواء فى آخر ظهور لهما|شاهد

بسبب ذعرها من الكلاب.. وفاة دكتورة بسكتة قلبية تهز السوشيال ميديا

متحور يوم القيامة .. إصابة نصف مليون يوميا بالصين بفيروس جديد

يتصدر التريند.. أسعار الشاي وطرق تصنيعه تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أهدافك أولا.. إزاي تستقبل السنة الجديدة ٢٠٢٣| اسأل مع داليا

أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

تفاصيل ضرب لاعبي الزمالك.. وإنجاز جديد يحققه محمد صلاح

تطورات أزمة كهربا .. تغطية خاصة من صدى البلد | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ