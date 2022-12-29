الهجمة دى مكملتش ليه..خالد الغندور يثير الجدل بشأن لقطة بمباراة الأهلى وسيراميكا|تفاصيل

علق الاعلامى خالد الغندور ، على اطلاق حكم مبارة الاهلى و سيراميكا كليوباترا صافرة نهاية المبارة قبل اكتمال هجمة فريق سيراميكا بعد انتهاء الوقت .

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك “ هي الهجمة المرتدة دي ليه لم تكتمل زي مباراة الاهلي و فاركو ”.

و تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.



افتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45+1 ، قبل أن يتعادل للأهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 24 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 فى المركز الثامن.