الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1 فى الدوري الممتاز

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

افتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45+1 ، قبل أن يتعادل للأهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 24 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 فى المركز الثامن.

ملخص المباراة

وشهدت الدقيقة 13 تسديدة من علي معلول تخرج أعلى مرمى محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا إلى خارج الملعب ، بعد عرضية مميزة من الجانب الايمن عن طريق محمد هاني.

وشهدت الدقيقة 23 فرصة لسيراميكا كليوباترا من تسديدة قوية من إيبوكا من داخل منطقة الجزاء على يسار الشناوي إلى خارج الملعب.

وفى الدقيقة 30 سنحت فرصة للأهلي من عرضية من محمد هاني ورأسية من برونو سافيو تمر على يمين محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا إلى خارج الملعب.

وفى الدقيقة 36 من زمن اللقاء ألغى الحكم الدولي ابراهيم نور الدين هدف للأهلي أحرزه برونو سافيو بداعي التسلل على لاعب الأهلي علي معلول.

وسجل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا اللاعب احمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45 ، من ركلة ركنية نفذها محمد شكري بصورة رائعة وارتقى لها بصورة أروع أحمد رمضان على يمين الشناوي إلى داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 55 من زمن المباراة، تمريرة من أفشة داخل منطقة الجزاء إلى شادي حسين الذي أهدرها بغرابة بعن أن سددها أرضية تصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا.

وسجل الهدف الأول للأهلي علي معلول فى الدقيقة 78 من ضربة جزاء ، سجلها على يمين محمد بسام إلى داخل الشباك، بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفار.

2b89df5a-3051-4cc2-a0f9-6cc5d8b75d7a

03bbc538-41bb-4157-9bc0-b9380fbce7a4

3f73becb-a0f1-4f1b-8dbc-c813d6341bf3

3fffea72-a4ed-4bda-915f-96a3ef03a243

4adb38f8-4a4c-4832-b0e5-c3c3f7e3aecf

4ae7331d-2af4-4060-976e-26786c0c373c

08b4d4ee-da77-4046-9f92-8574f08df38d

9ba6fd79-edd6-4183-8b09-941e15d5f14f

9e0491de-fd89-444c-b22b-50969db259d8

22b2fb2b-56d5-4ea2-86aa-c0fa4ba47bea

27ebe917-749c-489a-bc00-436e1684e032

68aa177d-4a5b-4c04-aeee-c1a81a5bbf6c

280f28b4-6378-4a12-99a1-8bffee2923a0

282fb80b-10de-4631-9c28-fc01d698c3d2

302e22d6-f375-4802-9f05-4028266cf592

424f0cff-5499-46e0-a5ee-7403446c1c1e

873ca17f-ada7-4a98-9454-1e930f147e65

902ef89e-47d4-43dd-9a5a-796e4930c617

09734c79-f78f-4cb5-9ba7-18503b5d6f93

124422f1-d536-4985-a8d0-c71eff7bea8d

a63f879d-7737-4c7c-abe5-4ebbbecdaee6

aa1dab94-b18e-4a1b-895d-a49be5b12f37

b3b382db-0b91-4705-9bab-21c56bcb4543

b5b154e9-8b25-41b4-89cd-4987fced81c9

c3a34466-048d-4196-a90f-71cda21df5b5

c5a39581-cbd1-4697-9a21-bb1413cb333f

d5cdd4b4-190a-4e60-a3ea-f764d87b4a54

d28182d8-f686-4aed-b7c4-b967cdd857b7

d5350238-cc89-4fb0-9845-d55d634f7fb1

de903db7-1c43-4966-8af2-7c115cb45f12