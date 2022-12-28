الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1 فى الدوري الممتاز

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
افتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45+1 ، قبل أن يتعادل للأهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.
التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 24 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 فى المركز الثامن.
ملخص المباراة
وشهدت الدقيقة 13 تسديدة من علي معلول تخرج أعلى مرمى محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا إلى خارج الملعب ، بعد عرضية مميزة من الجانب الايمن عن طريق محمد هاني.
وشهدت الدقيقة 23 فرصة لسيراميكا كليوباترا من تسديدة قوية من إيبوكا من داخل منطقة الجزاء على يسار الشناوي إلى خارج الملعب.
وفى الدقيقة 30 سنحت فرصة للأهلي من عرضية من محمد هاني ورأسية من برونو سافيو تمر على يمين محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا إلى خارج الملعب.
وفى الدقيقة 36 من زمن اللقاء ألغى الحكم الدولي ابراهيم نور الدين هدف للأهلي أحرزه برونو سافيو بداعي التسلل على لاعب الأهلي علي معلول.
وسجل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا اللاعب احمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45 ، من ركلة ركنية نفذها محمد شكري بصورة رائعة وارتقى لها بصورة أروع أحمد رمضان على يمين الشناوي إلى داخل الشباك.
وشهدت الدقيقة 55 من زمن المباراة، تمريرة من أفشة داخل منطقة الجزاء إلى شادي حسين الذي أهدرها بغرابة بعن أن سددها أرضية تصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا.
وسجل الهدف الأول للأهلي علي معلول فى الدقيقة 78 من ضربة جزاء ، سجلها على يمين محمد بسام إلى داخل الشباك، بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفار.