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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الحديدي: "نفسي أرجع ألعب بسبب ما أشاهده في الأهلي"

صدى البلد

 

أكد عمرو الحديدي نجم فريق الأهلي السابق أن حالة فريق الأهلي حالياً سئية من الناحية الفنية ويجب تصحيح الأمور سريعاً من جانب مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال عمرو الحديدي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" نفسي أرجع ألعب تاني بسبب اللي بشوفه في النادي الأهلي فأنا حزين على ما وصل إليه الفريق الأحمر في المباريات الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز مع السويسري كولر".


وتابع:"أتمنى أن يصحح النادي الأهلي الأمور الفنية داخل الفريق في أسرع وقت واستعادة نغمة الانتصارات من جديد".

الاهلي وسيراميكا كليوباترا

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جريشة: الأهلي يستحق ركلة جزاء أخرى أمام سيراميكا

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.


افتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45+1 ، قبل أن يتعادل للأهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 24 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 فى المركز الثامن.

 

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