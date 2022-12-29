برونو سافيو لا يصلح للأهلي..نجم القلعة الحمراء السابق يفتح النار على البرازيلي

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أن النادي الأهلي دائمًا من المفترض يسير وفقا لخطة معينة وهو الفوز بالبطولات وأيضا بناء وتطوير الفريق الأول.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج ملعب بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "لا أعلم هل المشاركة في كاس العالم للاندية القادمة خير أم شر للأهلي؟!، هؤلاء اللاعبين مستواهم لا يصلح حاليا لتقديم الأداء المرجو في المونديال".

وأضاف: "هناك (طبطبة) على اللاعبين و(هرجلة) داخل غرفة الملابس، والمدير الفني يتحدث عن عدم وجود مهاجم، على الرغم من تواجد لاعبين كانوا هدافين الدوري".

وواصل: "الجمهور الأهلاوي لم يقم بتوجيه أي شتائم للاعبين، بل أن احد الجماهير قال لـ محمد هاني (يا ناشئ) وهذه ليست شتيمة مطلقا".

وزاد: "كثرة التغييرات في تشكيلة الاهلي خطأ، المهاجم لابد أن يحصل على 4 أو 5 مباريات بصفة مستمرة، برونو سافيو لاعب قليل جدا، وقولت ذلك على ميكيسوني وبيرسي تاو، الصفقات التي يتم التعاقد معها لابد أن تكون سببا في مكسب الفريق".

وأكمل: "برونو سافيو كان سيئا أمام سيراميكا ولم يظهر بالشكل الجيد وهو لاعب ضعيف وليس بقيمة الأهلي، بينما افشة كان له دور في ايصال اللاعبين للمرمى، وحسين الشحات كان من أفضل اللاعبين".

وزاد:"شخصية جوزيه كانت رائعة، فهو ليس مدرب عبقري، ولم يكن أحد يضم لاعب بدون علمه".

وأردف: "لابد أن يكون هناك جلسة بين المسئولين وكولر، ومع أن الجلسات تكررت لكن الأمور كما هي، الجمهور كان يساند الفريق امام سيراميكا بمنتهى القوة ولكنهم لن يستمروا في ذلك حال استمرار الأداء والنتائج بهذا الشكل".

واستطرد: "طالبت مرارا وتكرارا بضرورة هيكلة قطاع الكرة وقطاع الناشئين وإدخال عناصر جديدة لمنظومة النادي الأهلي".

وختم:" يصعب عليه قناة الأهلي خلال الاستوديو التحليلي، فهم غير قادرين على مهاجمة أحد، اليوم الجمهور (يطبطب) على اللاعبين، والبعض بدأ يقلل من انتقادات الاعلام بحجة الاضطهاد، والفريق منذ موسمين وهو يمر بحالة فنية سيئة".

الاهلي وسيراميكا كليوباترا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.



افتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45+1 ، قبل أن يتعادل للأهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 24 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 فى المركز الثامن.