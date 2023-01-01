مواقف لا تنسى في سيرة أتاتورك.. أغلق المدارس الإسلامية ومنع لغة القرآن

عرف القائد مصطفى كمال باسم "أتاتورك"،وتعني "أبو الاتراك"، وهو لقب منحه إياه البرلمان التركي سنة 1934، لأنه يعتبر مؤسس الدولة التركية الحديثة كما نعرفها الآن.

والتحق بكلية الحرب في اسطنبول عام 1899، وهناك خاض أولى تجاربه السياسية، إذ انضم للحراك المناهض لحكم السلطان عبد الحميد الثاني.

وأنهى مصطفى كمال تعليمه العسكري عام 1905، متخرجا برتبة نقيب. وانضم إلى عدد من الوحدات العسكرية في دمشق واليونان، وأبرزها حرب البلقان عامي 1912 و1913.

مصطفي كمال أتاتورك

وانضم أتاتورك إلى جمعية الاتحاد والترقي، التي كانت على صلة بحركة الأتراك الجدد التي أسقطت الخلافة العثمانية وعزلت السلطان عبد الحميد الثاني عام 1909.

وفي مايو 1919، دشن أتاتورك حراكا ثوريا في الأناضول، احتجاجا على اتفاق سلام فرضه الحلفاء في الحرب العالمية الأولى على البلاد.. وعُرف هذا الحراك لاحقا بحرب الاستقلال التي انتهت بالانتصار على اليونان، وإعادة النظر في الاتفاقية التي عُرفت لاحقا بـ"اتفاقية لوزان".

مصطفي كمال أتاتورك

وبدأت نواة حكم أتاتورك في أنقرة، حيث أسس حكومة إقليمية عام 1921. ثم أسقطت الخلافة نهائيا في العام التالي، وأُعلنت الجمهورية التركية في أكتوبر1923، وأتاتورك رئيسا لها، وعاصمتها أنقرة.

وأسس أتاتورك حزب الشعب الجمهوري، الذي هيمن على المشهد السياسي في البلاد حتى عام 1945. كما دشن سلسلة من الإجراءات التي صنعت تركيا التي نعرفها اليوم.

وقام حكم أتاتورك على ستة محاور، عُرفت في مجملها بـ "الكمالية"، وهي التي يقوم عليها الحزب حتى الآن.

مصطفي كمال أتاتورك

إبطال العمل بالشريعة الإسلامية

وألغي أتاتورك العمل بالشريعة الإسلامية، فأغلق المدارس الإسلامية وحولها إلى مدارس علمانية، وألغى المحاكم الشرعية.

كما أبطل العمل بالشريعة الإسلامية في القانون عام 1926، وحلت بدلا منها مجموعة من القوانين الأوروبية، مثل القانون المدني السويسري، وقانون العقوبات الإيطالي، وقانون التجارة الألماني.

كذلك أمر بمنع تعدد الزوجات، واستبدال عقود الزواج المدنية بالزواج الشرعي. ثم في ديسمبر 1934، منح النساء حق التصويت والترشح في البرلمان.

مظهر الأتراك غربيا

وحرص أتاتورك على أن يكون مظهر الأتراك غربيا مثل القوانين التي استقدمها، فمنع ارتداء الطربوش والجلباب الذي يرتديه رجال الدين. وتبنى بدلا منه الزي الغربي للرجال والنساء. وازدهرت صناعة القبعات الأوروبية في البلاد كبديل للطرابيش.

إلغاء الحروف العربية

ثم في نوفمبر1928، أبطل كتابة اللغة التركية بالحروف العربية. وحلت محلها الحروف اللاتينية في الكتابة، لتصبح بالشكل الذي نراه اليوم.

مصطفي كمال أتاتورك

وجاء هذا التغيير مقرونا بحملة لتعليم الشعب الأبجدية الجديدة، والتي روج لها أتاتورك آنذاك على أنها حراك لمحو الأمية.

وفاته

توفي مصطفي كمال اتاتورك في 10 نوفمبر 1938م