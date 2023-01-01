بالأحمر الناري.. رانيا يوسف تحتفل بالعام الجديد

احتفلت الفنانة رانيا يوسف بالعام الجديد بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وتألقت رانيا يوسف بإطلالة جذابة مميزة مرتدية فستان مجسم باللون الأحمر الناري و علقت قائلة: سنة جديدة سعيدة.

وكانت قد حلّت الفنانة رانيا يوسف، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس”، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر”، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



وكشفت الفنانة رانيا يوسف، حقيقة زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي، قائلة: "حتى الآن مش ناوية أتجوز.. وأنا وأحمد الفيشاوي بنعمل فيلم مع بعض".

وأضافت: "لما نزلت الصور مع بعض كنا قاعدين بنقرأ الفيلم، وكنا قاعدين في فندق وكان فيه احتفالات الكريسماس وخلصنا شغل قولنا يالا نلعب ونتصور".