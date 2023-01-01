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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

تأكد غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفريق، في بطولة كأس العالم للأندية، المُقرر إقامتها في المغرب في بداية فبراير القادم.

وسيغيب عن البطولة أكرم توفيق ومصطفى شوبير عن صفوف فريق الأهلي، بعد تعرض اللاعبين للإصابة في تدريبات الفريق على ملعب التتش.

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وتعرض أكرم توفيق، أحد أهم أعمدة الأهلي، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وأجرى اللاعب جراحة ناجحة في النمسا، وسيغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم.

بينما تعرض مصطفى شوبير، حارس فريق الأهلي، للإصابة بقطع في غضروف الركبة، والتي من المنتظر غيابه عن الفريق لمدة شهر.

الأهلي ضد بيراميدز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة بيراميدز، غداً على استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلى كأس العالم اكرم توفيق مصطفى شوبير الأهلي ضد بيراميدز

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