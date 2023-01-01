عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كنيسة الملاك رافائيل بالمعادي تحتفل برأس السنة الميلادية

كنيسة الملاك رافائيل
كنيسة الملاك رافائيل بالمعادي تحتفل برأس السنة الميلادية

احتفلت كنيسة رئيس الملائكة الجليل رافائيل بالمعادي الجديدة برأس السنة الميلادية، تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال مطران المعادي وتوابعها سكرتير المجمع المقدس، ومشاركة القمص بنيامين إبراهيم والقس رافائيل تكلا والقس أغسطينوس كامل ر، وعدد كبير من أبناء الكنيسة. 

وبدأ الاحتفال الذي أشرف على تنظيمه خدام التربية الكنسية، بصلاة عشية، وبعدها قاد القس رافائيل تكلا شعب الكنيسة في صلاة قصيرة احتفالا بنهاية العام وبداية سنة جديدة، وقدمت الطفلة ساندي سامي مجموعة من الترانيم الخاصة بميلاد السيد المسيح، ثم قدمت مجموعة من أطفال المرحلة الابتدائية عرض فني حول قصة ميلاد السيد المسيح، إلى جانب تقديم فقرة من الأسئلة والمسابقات الروحية والثقافية شارك فيها جموع الحاضرين. 

كما قدم القس أغسطينوس كامل كلمة روحية حول الاستعداد لبدء عام جديد وكيفية التخلص من أخطاء العام الماضي، فيما قدم كورال معلم الأجيال مجموعة من الترانيم الروحية الخاصة بالعام الجديد وميلاد السيد المسيح، وبعدها قدم القمص بنيامين إبراهيم راعي الكنيسة مجموعة من الارشادات الروحية والتى ترتكز على ضرورة أن يحيا الإنسان حياة التوبة والنقاوة في كل وقت.

كما شهدت الاحتفالية تقديم مجموعة من المواهب في مجال الشعر والترانيم، بدأها بيتر عاطف من شباب الكنيسة حيث قدم قصيدة بمناسبة العام الجديد، كما قدم كيرلس القس أغسطينوس ترانيم روحية في مدح السيدة العذراء مريم، وبعدها قدمت مريم معوض قصيدتين عن نهاية عام وبداية آخر جديد، فيما قاد آباء الكنيسة صلاة نصف الليل  بمشاركة شعب الشمامسة وشعب الكنيسة. 

وعقب ذلك صلي خورس شمامسة الكنيسة تسبحة كيهك، والتى انتهت بالقداس الإلهي، ثم أقيم قداس آخر احتفالا بأول أيام السنة الميلادية الجديدة. 

أشرف على النظام المجموعة الكشفية بالكنسية، الذين قاموا بعمل مجسم لمغارة ميلاد السيد المسيح، فيما أشرف على هندسة الصوت خلال الاحتفالية روماني عوض. 

وخلال الاحتفالية قدم وفد من حزب "حماة وطن" التهنئة للأباء الكهنة وشعب الكنيسة، معبرين عن فرحتهم للمشاركة وتقديم التهنئة بهذه المناسبة، حيث قدموا الحلوي وكلمات المحبة التى تعبر عن العلاقات الطيبة التى تجمع بين كل المصريين.

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة بصلوات عيد الميلاد المجيد مساء الجمعة المقبل، على أن تقام حفلات العيد لمراحل حضانة وابتدائي واعدادي وثانوي يوم السبت 7 يناير الجاري، بمشاركة الأباء كهنة الكنيسة، والخدام، حيث يتم تقديم مجموعة من الفقرات المتنوعة والألعاب إلى جانب توزيع الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

100
100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105
106
106
107
107
الأنبا دانيال المجمع المقدس الكنيسة راس السنة الميلادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتصوروا واحتفلوا برأس السنة ..وفاة زوج البلوجر مريم جودة المفاجأة تثير السوشيال ميديا

قرار عاجل من النيابة بشأن مُصوّر الفيديو الفاضح على كوبري بالقاهرة.. تفاصيل

إخلاء سبيل شاب وفتاة ارتكبا فعلا فاضحا على كوبري بالقاهرة.. تفاصيل

بيان عاجل من السعودية بشأن تداول فيديو سقوط ثلوج الكعبة | شاهد

اتجوزوا من شهرين .. تفاصيل وفاة زوج البلوجر مريم جودة بعد احتفالات رأس السنة

مفاجأة في اعترافات الفتاة والشاب مرتكبي الفعل الفاضح أعلى كوبري في القاهرة

انحصار الدولار يهبط بأسعار الذهب اليوم الأحد 1-1-2023

توقعات برج الجوزاء 2023 في الحب والزواج والمال والعمل

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يستعرض أهم قوانين أقرها مجلس النواب خلال 2022

بايدن لـ نتنياهو: احذر تجاوز الخطوط الحمراء مع الولايات المتحدة

السعودية.. مناطق جديدة تعلن تعليق الدراسة بسبب الطقس السيئ

خالد عبد الغفار: المشروع الرئاسي لدعم الوحدات الصحية إنجاز كبير

يوم 11 يناير.. لجنة المسابقات تفجر مفاجأة عن أزمة كهربا

صندوق النقد الدولي يحذر من عام صعب للاقتصاد العالمي في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتنام تحت بيتي4 سنين.. طليقة سعد الصغير تكشف أسراراعن علاقتهما بفيديو صادم

مات في عز الفرحة .. آخر صور للبلوجر مريم جودة مع زوجها

خطيرة جدا على الغدة الدرقية.. احذر تناول هذه الأطعمة

صورة أثارت الجدل على السوشيال ميديا..ما السبب وراء السخرية من ملابس ميسي

فيديو

بتنام تحت بيتي4 سنين.. طليقة سعد الصغير تكشف أسراراعن علاقتهما بفيديو صادم

وفاء مكي أبكتني ولم أُنجب لهذا السبب.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل حياتها

نزّلت عمرو مصطفى بالبيجاما من بيته.. أبرز تصريحات محمد حماقي في "صاحبة السعادة"

ندم وأزمات في حياته.. تصريحات مثيرة لمحمد رمضان مع منى الشاذلي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ