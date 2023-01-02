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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفراخ بـ50 والبيض تخطى 90 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

الدواجن
الدواجن

ارتفعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين، سجلت البيضاء بين 44 و 46 جنيهًا في المزرعة ، فيما تراوح سعر كرتونة البيض في الأسواق بين 90 و 95 جنيها في بعض المناطق.

وشهدت أسعار الفراخ اليوم ارتفاعا إذ وصل سعر الكيلو الأبيض إلى 50-52  جنيها في الأسواق، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 2-1-2023، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

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أسعار الدواجن اليوم

ويهتم الملايين من المواطنين يوميا بالتعرف على أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن اليوم

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 02-01-2023 

اسعار الدواجن
  • الدواجن البيضاء: بين 39-41 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و42 و45 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.
  • الدواجن البلدى: بين 67- 69 جنيهًا للكيلو
  • الدواجن  الساسو «الفراخ الحمراء»:  بين 60 و 65 جنيها
  • الأوراك: بين 55- 57 للكيلو
  • البانيه: بين 110- 115 جنيها للكيلو
  • الدواجن الرومي: 65-75 جنيها للكيلو
  • الدواجن الأمهات البيضاء: 41 -42 جنيها في المزرعة وبين 44-45 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 9.25_9.5 جنيه.
  • كتكوت ساسو: 7.25_7.5 جنيه.
اسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم 

واستقرت أسعار البيض الأحمر اليوم لتسجل  84-85 جنيها  للطبق في المزرعة و 90-95 جنيها  للمستهلك حسب المنطقة ، ووصل سعر الأبيض 80 -81 جنيها في المزرعة ، وبين 84 و 87 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 90 و 95 جنيها.  

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم في السوق المحلية

  • أسعار البط  البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.
  • أسعار البط المسكوفي بين 50-55 جنيها للكيلو.
  • أسعار البط الفرنساوي بين 37-45 جنيها للكيلو.
  • أسعار  البط المولر بين 40-44 جنيها للكيلو.
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