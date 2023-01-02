إجازات شهر يناير.. قرار من الحكومة حول مناسبة عيد الميلاد المجيد

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن مواعيد الإجازات الرسمية في شهر يناير، و أيضا الإجازات الرسمية على مدار العام .
ويرصد الفيديو التالي أبرز الأيام التي أعلنها مجلس الوزراء كإجازات رسمية :
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إجازات شهر يناير
- الجمعة 6 يناير 2023 إجازة أسبوعية.
- السبت 7 يناير 2023 إجازة أسبوعية، وإجازة عيد الميلاد المجيد.
- الجمعة 13 يناير إجازة أسبوعية.
- السبت 14 يناير 2023 إجازة أسبوعية.
- الجمعة 20 يناير إجازة أسبوعية.
- السبت 21 يناير إجازة أسبوعية.
- 25 يناير 2023 إجازة عيد الشرطة المصرية، وعيد ثورة 25 يناير.
- الجمعة 27 يناير إجازة أسبوعية.
- السبت 28 يناير إجازة أسبوعية.