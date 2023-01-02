إجازات شهر يناير.. قرار من الحكومة حول مناسبة عيد الميلاد المجيد

إجازات شهر يناير

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن مواعيد الإجازات الرسمية في شهر يناير، و أيضا الإجازات الرسمية على مدار العام .

مريم كمال مذيعة صدى البلد

ويرصد الفيديو التالي أبرز الأيام التي أعلنها مجلس الوزراء كإجازات رسمية :

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إجازات شهر يناير