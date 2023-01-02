عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

إجازات شهر يناير

إجازات شهر يناير.. قرار من الحكومة حول مناسبة عيد الميلاد المجيد

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن مواعيد الإجازات الرسمية في شهر يناير، و أيضا الإجازات الرسمية على مدار العام .

مريم كمال مذيعة صدى البلد 

ويرصد الفيديو التالي أبرز الأيام التي أعلنها مجلس الوزراء كإجازات رسمية : 

شاهد الفيديو 

 

 

إجازات شهر يناير 

  • الجمعة 6 يناير 2023 إجازة أسبوعية.
  • السبت 7 يناير 2023 إجازة أسبوعية، وإجازة عيد الميلاد المجيد.
  • الجمعة 13 يناير إجازة أسبوعية.
  • السبت 14 يناير 2023 إجازة أسبوعية.
  • الجمعة 20 يناير إجازة أسبوعية.
  • السبت 21 يناير إجازة أسبوعية.
  • 25 يناير 2023 إجازة عيد الشرطة المصرية، وعيد ثورة 25 يناير.
  • الجمعة 27 يناير إجازة أسبوعية.
  • السبت 28 يناير إجازة أسبوعية.

 

مريم كمال الإجازات الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور لـ مدحت شلبي بعد فوز الأهلي على بيراميدز: "أنت صح"

شكوى رسمية| قرار عاجل من بيراميدز ضد عبدالله السعيد قبل لقاء الأهلي

مفاجأة.. قرار بمنع دفن زوج البلوجر مريم جودة

هذا هو الفارق.. تعليق خالد الغندور علي خسارة الزمالك من أسوان

أول قرار من كولر بعد فوز الأهلى علي بيراميدز

ولو بقدم واحدة.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد قبل مباراة الأهلي

خالد الغندور يهاجم الحكم عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان

هدايا الرئيس السيسي في العام الجديد.. الإفراج عن مجموعة من السجناء احتياطيا

موضوعات متعلقة

أسعار الزيوت والسمن مع بداية العام الجديد بعد الزيادة الأخيرة

55 مليون دولار خلال يوم.. البنك المركزي يرصد مسحوبات دون حق من الخارج

إخلاء سبيل العريس .. تفاصيل جديدة في واقعة ضرب عروس المحلة وشقيقها

وزير التعليم يعلن 12 معلومة جديدة عن امتحانات الثانوية العامة

مصر تتعرض لمرتفع سيبيري شديد البرودة.. توقعات حالة طقس اليوم

تراجع كبير في الذهب.. وموقف سعر الدولار بالبنوك

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

انخفاض أسعار السلع والدولار .. ماذا يحدث بعد رفع الفائدة؟

ترشيحاتنا

لماذا توجد الصهاريج ومضخات السحب في شوارع السعودية؟.. أمانة جدة تجيب

قرار عاجل من التعليم السعودية بسبب الطقس

عمرها عامان.. قاتل طفلته في الجيزة: كنت بأدبها راسها اتكسرت

زيلينسكي: خطط روسية لشن هجمات جديدة بالمسيرات

مصطفى وزيري يكشف تفاصيل استعادة التابوت الأخضر من أمريكا

اقترحه بوتين.. تركيا تعلن بدء العمل في مشروع "محور الغاز"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من الرمان على الريق؟

عايزاه حنين.. 5 صور أثارت الجدل لنادية الجندي بعد مواصفات فتى أحلامها

يهدد خصوبة الرجال.. احذر نقص هذا الفيتامين في الجسم

بقبلة على اليد.. الحضرى متغزلا فى زوجته: "وش السعد"

فيديو

إجازات شهر يناير.. قرار من الحكومة حول مناسبة عيد الميلاد المجيد

تعليق غريب من أسوان.. مفاجأة في هزيمة الزمالك من زهرة الجنوب| شاهد

ارتفاع الشيكولاتة.. تعرف على أسعار الألبان والأجبان بعد الزيادة| شاهد

السبع موجات والقرآن.. فيفي عبده تكشف عادة تفعلها لتحقيق أمنياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ