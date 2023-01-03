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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد شكواهم من شركة الخدمات الطبية ..وزير الكهرباء للعمال : صوتكم واصلنى وهحل المشكلة

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  إن صحة عمال الكهرباء لا تقل بحال من الأحوال عن المشاريع العملاقة التى تنجزها وزارة الكهرباء ،فما يبذله العمال من  جهد كان من أهم ثماره ما شهدته الدولة المصرية من نقلة نوعية في مجال تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين في كافة أنحاء الدولة .

وأوضح وزير الكهرباء فى تصريح لصدى البلد أن صوت العمال وشكواهم من شركة الخدمات الطبية يصل إليه وسيعمل على حل مشاكلهم .

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مفيش رحمة ولا إنسانية.. إلغاء شركة الخدمات الطبية بالكهرباء مطلب عمالي|لهذه الأسباب

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طلب إحاطة وشكاوى بالجملة.. إعادة هيكلة شركة الخدمات الطبية بالكهرباء

فيما أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر،  فى تصريح لصدى البلد أنه يتم حاليا دراسة إعادة تشكيل الهيكل الإداري لشركة الخدمات الطبية التي تم إنشاؤها منذ فترة قريبة بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للعاملين بقطاع الكهرباء ، لافتا الى تشكيل لجنة للتفتيش على الشركة .

وكان قد سادت حالة من الاستياء بين العاملين بالشركات التابعة لوزارة الكهرباء، بسبب ما وصفوه انهيار المنظومة الطبية بالوزارة، مطالبين بضرورة إلغاء شركة الخدمات الطبية التي قامت بانشائها الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتكون بديلا عن الإدارات الطبية بالشركات التابعة لها، بينما قام عدد من اللجان النقابية بإرسال  عدة شكاوى  من تدني مستوى الخدمة.

وكان من أهم شكاوى العمال من شركة الخدمات الطبية هى عدم توفر الأدوية أو قرب انتهاء مدة صلاحيتها و التعاقد  مع معمل تحاليل  غير معروف .

كذلك  التعاقد مع صيدليات لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة وانهاء التعاقد مع صيدليات كانت تتمتع برضا الموظفين على مدى سنوات دون سبب واضح من رئيس شركة الخدمات الطبية الدكتور محمد إسماعيل ، مما تسبب في معاناة المرضى من تقص الأدوية وعدم توافر أفرع للصيدليات الجديدة ، وكذلك الشكاوى المتعددة من التعنت في تقديم الخدمة ، وأخر ما حدث هو إحالة طباخ مستشفى الكهرباء للتحقيق بعد شكواه على  جروب العمال على فيس بوك من تهالك  المطبخ الخاص بمستشفى الكهرباء ووجود فئران من مخزن الأغذية وسبق وأن أرسل شكوى للإدارة المسئولة ولكنها لم تتخذ أي إجراء.

يذكر أن شركة الخدمات الطبية هى شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تضم كافة الإدارات الطبية التابعة لشركات توزيع الكهرباء ونقل الكهرباء وإنتاج الكهرباء ، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء وتقديم خدمة طبية متميزة في أقرب مكان لموظف الكهرباء من جميع المستويات الوظيفية، لكنها تلاقى سخطا كبيرا لأنها لم تقم بالدور المطلوب بل وصل الأمر الى أنها أصبحت سبب شكواهم المستمرة وآلامهم التى تبحث عن علاج .

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