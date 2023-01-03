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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

متجيبش موبايل عادي.. 2023 عام الهواتف القابلة للطي

2023 عام الهواتف
2023 عام الهواتف القابلة للطي

أصبحت الهواتف القابلة للطي أكثر شيوعًا ، وتقوم العلامات التجارية مثل سامسونج و أوبو و شاومي و هواوي بتطوير طرازات وميزات جديدة لتلبية هذا الطلب. يبدو أنه يمكننا توقع رؤية المزيد من الهواتف القابلة للطي في المستقبل القريب. وفقًا للتقارير الأخيرة ، من المقرر أن ينمو سوق الهواتف القابلة للطي بنسبة 30٪ في عام 2023 ، ليصل إلى 17 مليون وحدة.

 

وفقًا لتقرير صادر عن DSCC ، من المتوقع أن تزداد شحنات الهواتف القابلة للطي بنسبة 30٪ في عام 2023 ، يتوقع التقرير أيضًا أن يصل سوق الهواتف الذكية القابلة للطي إلى 85٪ و 5.2 مليون وحدة في مبيعات الأقسام في الربع الثالث من عام 2022 ، وأن شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي من سامسونج في ذلك الربع ستكون متوافقة مع التوقعات.

 

وفقًا لتقرير صادر عن DSCC ، من المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي من سامسونج بنسبة 50٪ على أساس شهري و 36٪ على أساس سنوي إلى 2.6 مليون وحدة في الربع الرابع من عام 2022. ومن المتوقع أن يتسبب هذا الانخفاض في سوق سامسونج. تراجع إلى 82٪ في الربع الرابع ، مسجلاً أول انخفاض للشركة على أساس سنوي.

 

ويتوقع التقرير أيضًا أن تستمر حصة سامسونج في السوق في الانخفاض في الربعين الأول والثاني من عام 2023 ، حيث ستنخفض إلى أقل من 50٪ في الربع الثاني بسبب زيادة المنافسة من الشركات المنافسة مثل جوجل والعلامات التجارية الحالية للهواتف المحمولة. ستساهم سوق أمريكا الشمالية ، وتحديداً الولايات المتحدة ، في الانخفاض المتوقع لشركة سامسونج في إنتاج الهواتف الذكية القابلة للطي خلال الربع الرابع من عام 2022. في هذا الربع ، من المتوقع أن تشكل الولايات المتحدة 7٪ فقط من إنتاج الهواتف الذكية القابلة للطي من سامسونج ، مقارنة بـ 29٪ في عام 2021.

 

ومع ذلك ، لا تزال DSCC تتوقع أن يظل السوق القابل للطي قوياً ، مع طرح منتجات جديدة مثل OPPO Find N2 و Find N2 Flip من المتوقع أن يزيد المنافسة ويوفر للمستهلكين المزيد من الخيارات. إجمالاً ، من المتوقع أن تصل شحنات الهواتف المحمولة القابلة للطي إلى 17 مليون وحدة في عام 2023 ، بزيادة قدرها 33٪.

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