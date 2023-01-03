متجيبش موبايل عادي.. 2023 عام الهواتف القابلة للطي

أصبحت الهواتف القابلة للطي أكثر شيوعًا ، وتقوم العلامات التجارية مثل سامسونج و أوبو و شاومي و هواوي بتطوير طرازات وميزات جديدة لتلبية هذا الطلب. يبدو أنه يمكننا توقع رؤية المزيد من الهواتف القابلة للطي في المستقبل القريب. وفقًا للتقارير الأخيرة ، من المقرر أن ينمو سوق الهواتف القابلة للطي بنسبة 30٪ في عام 2023 ، ليصل إلى 17 مليون وحدة.

وفقًا لتقرير صادر عن DSCC ، من المتوقع أن تزداد شحنات الهواتف القابلة للطي بنسبة 30٪ في عام 2023 ، يتوقع التقرير أيضًا أن يصل سوق الهواتف الذكية القابلة للطي إلى 85٪ و 5.2 مليون وحدة في مبيعات الأقسام في الربع الثالث من عام 2022 ، وأن شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي من سامسونج في ذلك الربع ستكون متوافقة مع التوقعات.

وفقًا لتقرير صادر عن DSCC ، من المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي من سامسونج بنسبة 50٪ على أساس شهري و 36٪ على أساس سنوي إلى 2.6 مليون وحدة في الربع الرابع من عام 2022. ومن المتوقع أن يتسبب هذا الانخفاض في سوق سامسونج. تراجع إلى 82٪ في الربع الرابع ، مسجلاً أول انخفاض للشركة على أساس سنوي.

ويتوقع التقرير أيضًا أن تستمر حصة سامسونج في السوق في الانخفاض في الربعين الأول والثاني من عام 2023 ، حيث ستنخفض إلى أقل من 50٪ في الربع الثاني بسبب زيادة المنافسة من الشركات المنافسة مثل جوجل والعلامات التجارية الحالية للهواتف المحمولة. ستساهم سوق أمريكا الشمالية ، وتحديداً الولايات المتحدة ، في الانخفاض المتوقع لشركة سامسونج في إنتاج الهواتف الذكية القابلة للطي خلال الربع الرابع من عام 2022. في هذا الربع ، من المتوقع أن تشكل الولايات المتحدة 7٪ فقط من إنتاج الهواتف الذكية القابلة للطي من سامسونج ، مقارنة بـ 29٪ في عام 2021.

ومع ذلك ، لا تزال DSCC تتوقع أن يظل السوق القابل للطي قوياً ، مع طرح منتجات جديدة مثل OPPO Find N2 و Find N2 Flip من المتوقع أن يزيد المنافسة ويوفر للمستهلكين المزيد من الخيارات. إجمالاً ، من المتوقع أن تصل شحنات الهواتف المحمولة القابلة للطي إلى 17 مليون وحدة في عام 2023 ، بزيادة قدرها 33٪.