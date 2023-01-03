فتح باب المشاركة للمشروعات البحثية الطلابية بالمؤتمر العلمي الثامن بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج عن فتح باب المشاركة للمشروعات البحثية الطلابية بالمؤتمر العلمي الثامن لشباب الباحثين "الدولي الثالث"، والذي ستقام فعالياته يومي ٢٢و ٢٣ من شهر فبراير القادم بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.



وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق ان الجامعة تعمل علي تشجيع مشاركة الطلاب في البحث العلمي وتنمية مهاراتهم البحثية، موضحاً ان المشاركة ستكون مجانية، وذلك لتشجيع الطلاب على البحث العلمى وتنمية روح المثابرة البحثية والابتكار والإبداع العلمى لديهم.، مما سيساهم فى تقدم أمتنا وريادتها العلمية.



وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر ان مشاركة الطلاب بمشروعاتهم البحثية بالمؤتمر ستكون فرصة ليكتسبوا مهارات التعلم الذاتى، والتعلم التعاونى والتعلم النشط ومهارات إعداد العروض التقديمية، ومهارات العرض الفعال، مضيفاً انه سيتم قبول الأبحاث المقدمة من طلاب مرحلة البكالوريوس ضمن مشروعاتهم البحثية.

وقال النعماني انه تم تشكيل لجنة لاختيار أفضل الابحاث المقدمة من طلاب الكليات النظرية والعلمية، وذلك ليتم عرضها في جلسة علمية خاصة بها ضمن فعاليات المؤتمر، حيث ضمت اللجنة كلاً من الدكتور محمد يوسف العارف استاذ مساعد بكلية الزراعة، الدكتور ممدوح فوزي استاذ مساعد بكلية الصيدلة، والدكتوره رهام فاروق مدرس بكلية الاداب.



ومن الجدير بالذكر أن آخر موعد لتسليم المشاركات بالمؤتمر يوم 31 يناير الجاري.