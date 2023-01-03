سر السعادة.. محمود كهربا يوجه رسالة إلى المتابعين

وجه لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، رسالة إلي متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات“انستجرام”.

وكتب كهربا عبر خاصية “الاستوري”: “الضحكة الحلوة والرضا سر السعادة ابتسموا”.

وكشف الإعلامي سيف زاهر، آخر مستجدات غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على خلفية إيقافه من الاتحاد الدولي “فيفا”.

وأكد سيف زاهر فى تصريحات عبر برنامج ملعب اون على اون تايم سبورت أن اللاعب سيشارك فى مباراة الفريق الأحمر فى بطولة الدورى امام المصرى، بعد انتهاء العقوبة يوم 11 يناير الجاري.

وأكد أن كولر المدير الفنى للأهلى وعد اللاعب بالمشاركة فور انتهاء العقوبة، وسيكون أول ظهور له خلال مباراة المصرى فى الدوري الممتاز.

وأوضح زاهر أنه لا توجد أى خطابات حتى الان تفيد بتجديد إيقاف اللاعب، وهناك آراء فى الاهلى مختلفة بخصوص أزمة غرامة كهربا.

وأضاف سيف: "يرى البعض ان كهربا من حقه المشاركة وأن الزمالك لن يستطيع شكوى اللاعب الا بعد مرور فترة قيد جديدة.

والرأي الثاني يرى ان الأهلي ليس طرفا فى الامر، وعلى اللاعب ان ينهى الأزمة أولا، قبل ان يشارك مع الأهلي.

وتابع سيف زاهر: الزمالك بالفعل تقدم بشكوى جديدة، ويؤكدون أن الإيقاف سيتجدد تلقائياً بعد انتهائه يوم 11 يناير.

زاهر أتم حديثه قائلاً: فى رأيي الموضوع دا مش هيتحل؛ إلا لما وسيط مقرب يتدخل عند رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ويقنعه يوافق على تقسيط الغرامة.