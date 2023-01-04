صحفي رياضي سعودي: انتقال رونالدو إلى النصر أكبر من مجرد صفقة.. فيديو

أكد منيف الحربي، الصحفي الرياضي السعودي، أن حفل تقديم كريستيانو رونالدو، اليوم كانت كبيرة، خاصة أن رونالدو أبدى ارتياحه خلال المؤتمر الصحفي، بالتواجد في صفوف نادي النصر.

وقال منيف الحربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن رونالدو اختار النصر السعودي، ورفض عروض أخرى قادمة إليه من أوروبا

وتابع الصحفي الرياضي السعودي، ان رونالدو يمثل إستثمار رياضي كبير في السعودية، خاصة أن رونالدو يمتلك شخصية قوية وقيادية، ويحب التحدي وخوض التجارب الجديدة.

أكبر من مجرد صفقة رياضية.

وأشار منيف الحربي إلى أن انتقال رونالدو إلى النصر السعودي أكبر من مجرد صفقة رياضية.