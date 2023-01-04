الخَبَث| حجر غريب يثير الجدل في جدة.. ما قصته؟

تم العثور على حجر غريب في مدينة جدة السعودية، لا يشبه أي حجر آخر، مما دفع الخبراء لمعرفة حقيقته ومكوناته.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تبدو كالأحجار النيزكية ولكن هل هي كذلك ؟!

حجر يثير الجدل في جدة

أوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذا الحر ليس نيزك، ووصف صورة الحجر أنها تسمى الخَبَث أو خَبَث الأفران وهو منتج ثانوي لصهر المعادن ويتكون عادة من تكتل من أكاسيد المعادن.

ويعتبر الخَبَث من أكثر المواد التي يتم الخلط بينها وبين الأحجار النيزكية حيث يبدو محترقًا وذابًا على السطح وغالبًا ما يلتصق بالمغناطيس بسبب محتواه العالي من الحديد.

ويتم استخدامه في بناء الطرق والسكك الحديدية وحتى في صناعة الأسمدة بمعنى آخر موجود في كل مكان.

يلاحظ وجود حويصلات - الثقوب الصغيرة والفجوات الناتجة عن تسرب الغازات - علما بأنه لا توجد حويصلات في الاحجار النيزكية.