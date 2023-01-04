جنرال موتورز تبدأ إنتاج بويك إليكترا E5 الكهربائية | صور

بدأت شركة جنرال موتورز مرحلة ما قبل الإنتاج لسيارة بويك إليكترا E5 الكهربائية بالكامل في مصنع SAIC-GM في ووهان ، الصين.

تم عرض Electra E5 بالكامل من قبل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين في نوفمبر ويستلهم التصميم من Electra X Concept ، وستبدأ عمليات تسليم العملاء في النصف الأول من عام 2023.

جنرال موتورز تبدأ إنتاج بويك إليكترا E5 الكهربائية

تدعم Electra E5 منصة Ultium ووحدة القيادة الجديدة من جنرال موتورز، بينما لم يتم الإعلان عن المواصفات الفنية الكاملة بعد، فإننا نعلم أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تتوفر بمحرك يضخ قوة تصل الى 241 حصانًا (180 كيلوواط) وتزن 2570 كجم (5666 رطلاً)، ولا يزال من غير الواضح حجم حزمة البطارية ولا عدد الأميال التي يمكن أن تقطعها بشحنة واحدة.

تقول Car News China أن طراز Buick الجديد يتميز بقمرة القيادة الذكية SAIC-GM VCS وأحدث جيل من نظام مساعدة القيادة Super Cruise من جنرال موتورز.

جنرال موتورز تبدأ إنتاج بويك إليكترا E5 الكهربائية

نشرت جنرال موتورز بيان قالت فيه: "بالاستفادة من خبرة جنرال موتورز التي تزيد عن 25 عامًا في تطوير السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المتقدمة ، ستستفيد Electra E5 من الإمكانات الكاملة لمنصة Ultium لتوفير تجربة EV جذابة مع أمان وذكاء وأداء متقدمين".

جنرال موتورز تبدأ إنتاج بويك إليكترا E5 الكهربائية

وأضافت جنرال موتورز "ستتبنى حلول بطاريات محلية مصممة خصيصًا للصين والتي تدعم الاستقرار الحراري العالي والعمر الطويل للبطارية، بفضل نظام إدارة البطارية المتقدم وتقنيات حماية البطارية الرائدة، حيث تم تصميم Electra E5 لتوفير مستويات أعلى من الأمان والموثوقية لتنقل المركبات الكهربائية. "

جنرال موتورز تبدأ إنتاج بويك إليكترا E5 الكهربائية

من المحتمل أن يعلن تحالف GM-SAIC عن مزيد من التفاصيل حول Electra E5 في الأسابيع المقبلة ، بما في ذلك الإصدار المحتمل للصور التي تعرض المقصورة الداخلية لـ SUV.