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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمغتربين.. قيمة الوديعة الدولارية لـ BMW X5

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى السيارات الفارهة عالمياً ومن أبرزها الفئة الرياضية X ، حيث تتمز بتصميمها العصري الأنيق، ومجموعة من أقوى أنظمة الترفيه ومساعدة السائق.

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BMW X5 موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية لسيارة سيارة BMW X5 بالدولار بداية بموديل 2019 حتى 2023:

سيارة BMW X5 موديل 2019 بقيمة قدرها 37,675 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 172,149 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة BMW X5 ورت موديل 2020 بقيمة قدرها 40,542 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 185,297 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة BMW X5 موديل 2021 بقيمة قدرها 43,577 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 14,560 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة BMW X5 موديل 2022 بقيمة قدرها 52,570 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 240,270 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

سيارة BMW X5 موديل 2022 بقيمة قدرها 56,250 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 257,089 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

BMW X5 موديل 2023

يتم تحديد القيمة المطلوبة للوديعة البنكية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم، ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

BMW X5 موديل 2023

مواصفات السيارة BMW X5 موديل 2023

تعتمد السيارة BMW X5 موديل 2023 بمحرك سداسي الأسطوانات، 8 سلندر، سعة 4400 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 462 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 450 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 6 سرعات طراز DGS، ومنظومة دفع رباعي.

BMW X5 موديل 2023

تبلغ السرعة القصوى للسيارة BMW X5 موديل 2023 نحو 243 كيلومتر في الساعة وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثوان فقط، ويبلغ متوسط استهلاكها للبنزين نحو 11.6 لتر عندما تقطع مسافة تصل الى 100 كيلومتر.

BMW BMW X5 الوديعة البنكية السيارات الفارهه

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