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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت سعر 230 ألف جنيه في مصر | صور

صدى البلد

شهدت أسعار السيارات الجديدة "الزيرو" موجه كبيرة من ارتفاع الأسعار خلال عام 2022 وصلت لضعفي سعرها في بداية العام، ونتيجة لذلك زاد الإقبال على شراء السيارات المستعملة، حيث تعتبر حل اقتصادي بديل وموفر.

وفي السياق التالي يستعرض صدى البلد أبرز 5 سيارات مستعملة تحت سعر 230 ألف جنيه.

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هيونداي إلنترا موديل 2007

هيونداي إلنترا موديل 2007

تعتمد السيارة هيونداي إلنترا موديل 2007 على محرك بسعة 1600 سي سي من 16 صمام ينتج قوة تصل الى 121 حصان عند 6200 لفة في الدقيقة، وناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات او أوتوماتيك من 4 سرعات، وتتمتع بالعديد من تجهيزات الأمن والسلامة والكماليات مثل باور سترينج، و وتكييف، ونظام انذار ضد السرقة، وزجاج كهربائي، ومصابيح ضباب، وراديو.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي إلنترا موديل 2007 بـ 230 ألف جنيه مصري.

 

مازدا 3 موديل 2007

مازدا 3 موديل 2007

تعتمد السيارة مازدا 3 موديل 2007 على محرك بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، وتتوفر بنوعان من ناقل الحركة، الأول يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، أو أوتوماتيك  4 غيارات، و 16 صمام الوقود بنزين بنظام الحقن، وقطعت مسافة أكثر من 200 ألف كيلومتر، وتأتي بمقصورة تتسع لـ 5 أشخاص، وعدد من الكماليات الأساسية مثل EBDو باور سترينج، و ونظام تنبيه ضد السرقة، و وسنتر لوك ووسائد هوائية.

تبدأ أسعار السيارة مازدا 3 موديل 2007 بـ 200 ألف جنيه مصري.

 

كيا سيراتو موديل 2010

كيا سيراتو موديل 2010

تعتمد السيارة كيا سيراتو موديل 2010 على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، تصل قوته الى 124 حصانًا، وتصل السرعة القصوى لمحرك السيارة إلى 155 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك، وتتراوح السرعة القصوى الى 180 حتى 190 كيلومترًا في الساعة، وقطعت السيارة مسافة تصل الى 140 ألف جنيه.

ويبدأ سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 185 ألف جنيه.

 

بيجو 207 موديل 2008

بيجو 207 موديل 2008

تعتمد السيارة بيجو 207 موديل 2008 على محرك سعة 1400 سي سي، يضخ قوه تصل الى 90 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ، وعزم اقصي للدوران 133 نيوتن/ متر، وتنطلق من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلا مدة زمنية تبلغ 12.7 ثانية.

ويبدأ سعر السيارة بيجو 207 موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 185 ألف جنيه.

 

شيفروليه أوبترا موديل 2008

شيفروليه أوبترا موديل 2008

تعتمد السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 على محرك بسعة 1600 سي سي، 4 سلندر، يضخ بقوة 107 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات كما طرحت في نسخة بناقل أوتوماتيك 4 سرعات، وقطعت السيارة مسافة تصل الى 120 ألف كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 200 ألف جنيه.

مانيوال شيفروليه بيجو 207 مازدا 3 هيونداى النترا سوق المستعمل كيا سيراتو

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