وكيل شباب الشرقية: "نتوحد من أجلهم" تأتي لتأهيل ذوي الهمم للتعامل مع الآخرين

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن مبادرة "نتوحد من أجلهم" يعد مشروع يتم استمداده من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف "عبد العظيم" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أنه من خلال النجاح فى هذا العمل أصبح هناك مركزين تدريبيين، بعدما كان هناك مركز واحد فقط، موضحا أن الغرض من مبادرة "نتوحد من أجلهم" لتأهيل قادرون باختلاف أو ذوي الهمم للتعامل مع الأخرين.

وتابع أن مبادرة "نتوحد من أجلهم" جاءت أيضا لممارسة ذوي الهمم النشاط الرياضي، وكيفية أن يكونوا عضو فعال فى المجتمع ويستطيع التعامل مع المجتمع المحيط به، لافتا إلى أنه يتم الإهتمام بهم من جميع النواحي الرياضية أو الإجتماعية أو الفنية.