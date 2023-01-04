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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنوب سيناء تنظم ندوة عن دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد

فودة في الندوة
فودة في الندوة

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،  اليوم الأربعاء، الندوة التوعوية الثانية التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، تحت عنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في  مجال منع ومكافحة الفساد"، برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء.

وشارك في الندوة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد البنا، رئيس الرقابة الادارية بالمحافظة، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني القائم بأعمال السكرتير العام، ولفيف من قيادات مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن، ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وأثنى محافظ جنوب سيناء على دورالرقابة الإدارية بالمحافظة، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، ومضاعفة إمكاناتها وقدراتها من خلال منع ومكافحة الفساد والقضاء عليه خاصة في هذا التاريخ التي يتسم بالحساسية الشديدة، مشيداً بمستوى الندوة وعمل الرقابة وأهميتها فى اتقاء الشبهات.

وأوضح المحافظ أن الجميع شركاء فى حماية الوطن، لذا لابد من التعاون المثمر والبناء بين مكتب هيئة الرقابة والمحافظة في هذا الشأن  لحماية الدولة من الفاسدين والمفسدين.

وقال اللواء أحمد البنا، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن محافظة  جنوب سيناء متعاونة مع الهيئة من خلال التنسيق التام مع الأجهزة المعنية، كما يحرص محافظ جنوب سيناء على التنسيق مع الهيئة، من خلال التوافق التام في الرؤى، واللقاءات المتتابعة التي تهدف إلى القضاء على كافة أنواع الفساد.

وقدم رئيس الهيئة شرحا مبسطا للحضور حول مفهوم الفساد وأنواعه، والأدوات الرقابية المختلفة، ودور الهيئة والمكتب المتمثل أولا في منع الفساد قبل وقوعه ثم مكافحته، والحفاظ على حقوق الدولة، ودور الهيئة في ذلك، إضافة إلى دورها في نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد.

وأشار إلى أن أبرز الأمثلة هو انعقاد مثل هذه الندوات للتعريف بهيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد. هذه الندوة التوعوية تحت عنوان" هيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد".

فودة

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اخبار جنوب سيناء ندوة الرقابة الإدارية اللواء خالد فودة مكافحة افساد

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