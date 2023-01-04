الرئيس السيسي يوجه بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

أذاعت فضائية اكسترا نيوز، لقطات عاجلة، ظهر من خلالها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وقد وجه الرئيس السيسي بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي.

مكونات هذا المشروع

الاجتماع شهد عرض مختلف مشروعات الهيئة الهندسية لتطوير شمال سيناء خاصة مطار العريش، والموقف التنفيذ لمختلف مكونات هذا المشروع من صالات انتظار ومباني خدمات ومهبط الطائرات.