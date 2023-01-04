عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي يتخطى حاجز الـ 86 جنيها اليوم الأربعاء

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 4 يناير، بنحو 6 جنيهات منذ أمس الثلاثاء، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية لـ34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر

الدينار بـ 77 جنيها.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

أسعار صرف الدينار الكويتي
 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 86.05 جنيه للشراء، مقابل 86.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 86.76 جنيه للبيع، و86.95 جنيه للشراء. 

سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري  86.76 جنيه للبيع، و  86.92 جنيه للشراء. 

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول 87.67 جنيه، و 86.26 جنيه للشراء. 

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 86.09 جنيه للبيع، 86.60 جنيه للشراء. 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 86.76 جنيه للبيع، و 85.92 جنيه للشراء.

أسعار صرف الدينار الكويتي الدينار الكويتي الدينار سعر الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو عملت شهادة الـ25% بمليون جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة|احسبها معانا

رقم خرافي.. تكلفة ولادة إيمي سمير غانم فى مستشفى خاصة بأكتوبر

الصورة سبب الأزمة.. القصة الكاملة للتنمر على كايلا بنت رامي رضوان

عاجل..كولر يستبعد 15 لاعب من قائمة الأهلي لمواجهة انبي بالدوري

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

25 ألف جنيه وانت في بيتك|تفاصيل شهادات أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر

الأهلي يخطف صفقة الزمالك الجماهيرية مقابل محمد محمود

بعد تفاقم وضع أوروبا.. إيطاليا تستعين بمصر لإنقاذها من أزمة الكهرباء

ترشيحاتنا

أوكرانيا تكشف تفاصيل خطة روسيا لقلب موازين الحرب

جميع السلع | إجراء عاجل في جنوب سيناء لـ شهر رمضان 2023

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن نهاية جائحة فيروس كورونا

شاهد.. أمطار غزيرة تتساقط على الكعبة

كارثة.. انزلاق طائرة ركاب على مدرج تغطيه الثلوج في أمريكا |شاهد

بسبب فضيحة مدوية .. دعوات في ألمانيا للإطاحة بوزيرة الدفاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة حديثة تحذر من تناول 4 أجزاء في الفراخ

أشخاص ممنوعون من تناول الكبدة.. تعرف عليهم

حبوب وكرمشة.. صورة من قريب تكشف ديفوهات جورجينا

جمال شعبان يقدم 5 نصائح سحرية لعلاج ضغط الدم المرتفع

فيديو

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

تفاصيل طرح شهادات جديدة من بنكي الأهلي ومصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ