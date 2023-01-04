الدينار الكويتي يتخطى حاجز الـ 86 جنيها اليوم الأربعاء

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 4 يناير، بنحو 6 جنيهات منذ أمس الثلاثاء، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار صرف الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 86.05 جنيه للشراء، مقابل 86.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 86.76 جنيه للبيع، و86.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري 86.76 جنيه للبيع، و 86.92 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول 87.67 جنيه، و 86.26 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 86.09 جنيه للبيع، 86.60 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 86.76 جنيه للبيع، و 85.92 جنيه للشراء.