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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم حلوان: امتحانات الفصل الدراسي تسير بهدوء ويجب الالتزام بمحظورات اللجان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل كليات جامعة حلوان  امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وسط إجراءات احترازية من كورونا، ووفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور عماد ابو الدهب  عميد علوم حلوان إنه بالنسبة  لامتحانات  الفصل الدراسي الاول فإنها تسير بهدوء من اليوم الأول دون حدوث أي اضطرابات، وأن الامتحانات تسير بالنسبة لمرحلة البكالوريوس بنظام  “ أسئلة مقالية بنسبة 20 %، واختيار من متعدد بنسبة 70% ” ، و اشار الي ان ذلك. تم  بناء على قرارات مجلس الكلية.

وكشفت إدارة جامعة حلوان انه علي الطلاب بكافة المراحل الدراسية الالتزام بمحظورات لجان الامتحانات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للجامعات حرصا علي سلامتهم و عدم التعرض للمساءلة . 

وتشمل المحظورات داخل لجان امتحانات الجامعات الآتي : 


1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" أو ما يثبت تقيد الطالب بالجامعة.

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلال بنظام الامتحان.

4- سماعات البلوتوث وكل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش.

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان.

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أي أوراق ذات صلة بالامتحان.

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته.

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان.

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط.

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة لتيرم دراسى كامل.

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