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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الريال السعودي بـ7 جنيهات.. أسعار العملات العربية اليوم الخميس

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر العملات العربية خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2023 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

ارتفاع أسعار العملات العربية

شهدت أسعار عدد من العملات العربية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات أمس الأربعاء وذلك بعد خفض سعر صرف الجنيه، تزامنا مع طرح شهادة مرتفعة العائد بفائدة تصل إلى 25% بداية من اليوم.

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية لـ34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر

الدينار الكويتي يتخطى حاجز الـ 86 جنيها اليوم الأربعاء

العملات العربية

سجل الريال السعودي: 7.02 جنيه للشراء، و7.04 جنيه للبيع بزيادة 45 قرشا للشراء والبيع.

ووصل الدرهم الإماراتي إلى: 7.18 جنيه للشراء بزيادة 45 قرشا، و7.21 جنيه للبيع بزيادة 37 قرشا.

الدينار الكويتي: 86.14 جنيه للشراء بزيادة 5.49 جنيه، و86.52 جنيه للبيع، بزيادة 5.60 جنيه.

سعر الدينار البحريني: 67.05 جنيها للشراء، بزيادة 3.28 جنيه، و68.97 جنيه للبيع، بزيادة 3.38 جنيه.

سعر الريال القطري: 6.65 جنيه للشراء بزيادة 32 قرشا، و7.09 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشا.

سعر الدينار الأردني: 36.09 جنيه للشراء بزيادة 1.76 جنيه، و36.63 جنيه للبيع، بزيادة 1.79 جنيه.

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