الريال السعودي بـ7 جنيهات.. أسعار العملات العربية اليوم الخميس

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر العملات العربية خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2023 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

ارتفاع أسعار العملات العربية

شهدت أسعار عدد من العملات العربية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات أمس الأربعاء وذلك بعد خفض سعر صرف الجنيه، تزامنا مع طرح شهادة مرتفعة العائد بفائدة تصل إلى 25% بداية من اليوم.

العملات العربية

سجل الريال السعودي: 7.02 جنيه للشراء، و7.04 جنيه للبيع بزيادة 45 قرشا للشراء والبيع.

ووصل الدرهم الإماراتي إلى: 7.18 جنيه للشراء بزيادة 45 قرشا، و7.21 جنيه للبيع بزيادة 37 قرشا.

الدينار الكويتي: 86.14 جنيه للشراء بزيادة 5.49 جنيه، و86.52 جنيه للبيع، بزيادة 5.60 جنيه.

سعر الدينار البحريني: 67.05 جنيها للشراء، بزيادة 3.28 جنيه، و68.97 جنيه للبيع، بزيادة 3.38 جنيه.

سعر الريال القطري: 6.65 جنيه للشراء بزيادة 32 قرشا، و7.09 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشا.

سعر الدينار الأردني: 36.09 جنيه للشراء بزيادة 1.76 جنيه، و36.63 جنيه للبيع، بزيادة 1.79 جنيه.