زيارة السيسي خير.. برلماني: تنفيذ 3421 مشروعا بـ 60 مليار في سوهاج

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن محافظة سوهاج تتأهب لزيارة الرئيس السيسي خلال ساعات لافتتاح عدد من المشروعات القومية .

وقال مصطفى سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" نرى مشروعات تنميوية كثيرة وزيارة الرئيس السيسي لنا خلال ساعات ستكون زيارة خير ".

وأضاف وكيل خطة النواب:" مبادرة حياة كريمة تعتبر المشروع الأعظم لتنمية الريف المصري لأنها مبادرة تغير شكل الريف المصري ".

وتابع :" المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بدأت بالقرى الأكثر احتياجا في 52 مركز بمختلف المحافظات ".

واكمل مصطفى سالم:" يتم تطوير 7 مراكز في محافاظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة "، مضيفا:" يتم تنفيذ 3421 مشروع في محافظة سوهاج بتكلفة حوالي 60 مليار جنيه وذلك في كافة القطاعات".