قطاع الصحة في سوهاج.. طفرة غير مسبوقة نحو الجمهورية الجديدة

يحظي الصعيد بوجه عام باهتمام القيادة السياسية ولاسيما في قطاع الصحة الذي شهد طفرة غير مسبوقة، ولعل محافظة سوهاج إحدى محافظات الصعيد شهدت عددا من المشروعات في مجال الصحة نستعرضها فيما يلي : -

قطاع الصحة في سوهاج



تم الانتهاء من إنشاء وتجديد وصيانة العديد من المباني الصحية بمحافظة سوهاج.

الانتهاء من إنشاء وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى حميات سوهاج ومستشفى برديس مركز البلينا.

تطوير وحدة الغسيل الكلوي، وقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى سوهاج الجامعي.

تم توفير وحدات طب الأسرة في كل من قرية ام دومة بمركز طما، وقرية الكوامل بحري.

تطوير عدد مراكز الغسيل الكلوي المملوكة والمتعاقد عليها خلال عامي 2014 و2020.

إجمالي عدد الأسرّة بالمنشآت الصحية خلال عامي 2014 و2019

