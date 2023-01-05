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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ارجوك رجعلي الكلبة..شاب يبكي على الهواء بسبب مأساته| فيديو

شاب يبكي
شاب يبكي

انتشر مقطع فيديو قصير لرجل يبكي بشدة متأثرا بعد فقدانه لحيوانه الاليف ويناشد من اخذه منه باستعادتها حتى لا تفقد حياتها نظرا لتعلقه بهذه الكلبة التي كان يمتلكها. 

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وناشد الرجل في الفيديو قائلا وسط دموعه “بص انا مش عايز منك حاجة، بس لو انت تعرفني رجعلي الكلبة، بلاش تحرق قلبي” 

وتابع الشاب الذي انتشر الفيديو الخاص به كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية “انت حارق قلبي، وبلاش تبعدها عني لانها هاتموت، وانا مش عايز غير انك ترجعهالي” 
 

هاديك اللي انت عايزه


واضاف “انا مش عارف انت شايف رسالتي ولا لا بس انت اذتني نفسيا، فبالله عليك راجع نفسك وخلي في قلبك شوية رحمة ورجعهالي، لانها بتتعالج ومعاك هاتموت، فرجعالي مع اي حد واللي انت عايزه انا هاعملهولك، وهاديك اللي انت عايزه” 

وانتهالت التعليقات المواسية للشاب على الفيديو، مطالبين كل من يرى الفيديو عدم الاستهانة بالمشاعر، بينما اخذ البعض الامر على محمل الضحك. 

وقال محمد يحي في تعليقه "عايز افهمك انه الناس فعلا بتتعلق بالحاجات دي لدرجه تخوف حقيقي الله يكون في عونه

بينما علقت هاجر سويلم، هو ليه الناس بتستهون انه متعلق بروح و طبيعي ال هو فيه وممكن يتصاب بإكتئاب او مرض مزمن بسبب حزنه ع حاجه فقدها زى ما حصل معايا

ولم يتم التأكد من مدى صحة او تاريخ الفيديو

فيديو قصير الكلبة

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