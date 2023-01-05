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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سمير فرج: موقف الإسماعيلي صعب.. وميدو لازم يتفرغ للتدريب.. فيديو

صدى البلد

قال أحمد سمير فرج، لاعب الإسماعيلي السابق، إن وضع الدراويش حاليا صعب جدًا، بسبب الأزمة المالية التي يتعرض لها النادي.


وأضاف أحمد سمير، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن لاعبي أندية الدوري ترفض الانضمام لصفوف الدراويش خلال الفترة الماضية والحالية بسبب الأزمة المالية التي يتعرض لها النادي، بخلاف النتائج السلبية التي يتعرض لها الفريق خلال السنوات الماضية، وصراعه على البقاء في الدوري.


وواصل أحمد سمير، أن هناك لاعبين داخل نادي الإسماعيلي لم يتحصلوا على مبالغ من الموسم الماضي، قائلاً: «فيه لاعيبه معهاش حق البنزين علشان يجوا النادي بعض اللاعبين اشتكوا لي للتحدث مع إدارة النادي للحصول على رواتبهم».


وتابع أحمد سمير، أن نادي الإسماعيلي أصبح اسما كبيرا وليس ناديا كبيرا، وظهر ذلك من خلال عقود الرعاية التي يتحصل عليها النادي من تلك الشركة، مؤكداً أن مجلس إدارة الإسماعيلي يعشق النادي ويعمل من أجل النهوض بالفريق، ولكن سوء حظ يستهدف هذا المجلس.


وعن تعاقد إدارة الإسماعيلي مع أحمد حسام ميدو لتدريب الفريق، قال أحمد سمير،« إن قبل تولي ميدو تحدثوا مع حمزة الجمل لتولي تدريب الإسماعيلي والذي طالبهم بالحصول على مستحقاته المتأخرة السابقة، ولكن إدارة النادي رفضت، وعن تولي ميدو قال أنها مغامرة، وأتمنى أن يكون ميدو متفرغ مع النادي وليس ساعتين تدريب فقط.


وأكد أحمد سمير، أن ميدو من أفضل المدربين في مصر بمجال التدريب، ومعه جهاز معاون جيد، متمنياً لهم التوفيق في المباريات القادمة للإسماعيلي، مؤكداً أنه لا بد من تدعيم الفريق بثلاث صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
 

 

نادي الإسماعيلي الدراويش الاسماعيلي هاني حتحوت أحمد سمير قناة صدي البلد

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