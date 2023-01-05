طريقة عمل الكريب.. حضري عشاء صحي لأسرتك فى دقائق

الكريب، وجبة محببة لدى الكثير تناسب الغداء والعشاء، وتناول الكريب حادق بأنواع مختلفة من الحشوات أو حلو بااشيكولاتة والفراولة أو الموز والكثير من الأصناف، لذلك تقدم الشيف سمية عيسي طريقة عمل الكريب.

المكونات عمل الكريب



البيض : 3 حبات

- حليب : 1 كوب

- الزبدة : ربع كوب زبدة

- دقيق : كوب وربع

- الفانيليا : ملعقة

3ملعقة سكر

رشة ملح

- سكر البودرة : حسب الرغب تزين



طريقة عمل الكريب



يوضع البيض والحليب والزبدة والدقيق والفانيلا والسكر في وعاء متوسط الحجم وتقلب المكونات معاً.

توضع مقلاة مانعة للالتصاق على حرارة متوسطة ودهنها بالقليل من الزيت.

يتم إضافة كوب من الخليط مع إمالة المقلاة ليغطي قاعها تماماً وطهيه حتى يصبح الجانب السفلي للكريب بنياً ذهبياً وتركه لمدة 3 دقائق.

تفك أطراف الكريب عن المقلاة،

وضع الكريب في طبق التقديم ورشه بالسكر البودرة وتقديمه مباشرة