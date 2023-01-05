نائب رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في 4 كليات

تواصل جامعة أسوان فعاليات ماراثون إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022/2023 وسط متابعة لحظية من الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان .

والتي تتم علي قدم وساق بمختلف لجان إمتحانات كليات الجامعة وذلك للإطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتطبيق جميع الإجراءات والتي يؤديها ٣١الف طالب وطالبة موزعين علي ١٩كلية ومعهد .

تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب لجان إمتحانات بعدد ٤ كليات هي كلية الخدمة الاجتماعية، والطب البيطري، وهندسة الطاقة، بالحرم الجامعي بصحاري، وكلية الحقوق بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

إمتحانات

ماراثون إمتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة أسوان

وقد أكد الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب على توفير كافة سبل الراحة للطلاب ، والعمل علي تهيئة الأجواء الملائمة من حيث الهدوء والنظام لتوفير عوامل التركيز لتأدية الطلاب امتحاناتهم ، مشدداً على المراقبين بمنع أي طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول نهائيًا، مع مراعاة إتخاذ الإجراءات اللازمة المانعة لعمليات الغش ، والإلتزام بقواعد العملية الإمتحانية؛ لتوفير أقصى درجة من الانضباط والعدالة والشفافية بين الطلاب.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين بأن الإمتحانات مستمرة يومياً وفقاً للجدول الزمني والتزاماً بالخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات مع مراعاة كافة الإجازات الدينية للأخوة الأقباط والأعياد القومية خلال الأسبوع القادم حيث رافق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال جولاته التفقدية، عمداء الكليات ووكلائها، وأساتذة المواد الممتحنة ومراقبي اللجان .

أنشطة جامعية

ماراثون إمتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة أسوان

ومن الجدير بالذكر انه تم متابعة أعمال الإمتحانات اليوم بكلية الحقوق بمبني المدرجات لمتابعة العملية الإمتحانية، بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة وذلك برفقة الدكتور أيمن عبد الغفار وكيل كلية الحقوق.

وكان قد إنعقد بجامعة أسوان اجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية لقطاع الدراسات العليا والبحوث للمرة الثانية بجامعة أسوان وذلك برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لوضع الخطة البحثية للجامعة لعام 2028/2023 م حيث ناقشت الجامعة وضع الخطة البحثية بما يتناسب مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واحتياجات سوق العمل والخطة الاستراتيجية للجامعة وتم تشكيل اللجنة من السادة مستشارى قطاع الدراسات العليا والبحوث ووكلاء الكليات المختلفة.