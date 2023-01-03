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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عروس المشاتي.. محافظ أسوان يستقبل رئيسة وزراء الدنمارك لزيارة المعالم والمزارات السياحية

محافظ أسوان يستقبل
محافظ أسوان يستقبل رئيسة وزراء الدنمارك

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن وأسرتها بمطار أسوان الدولى حيث تقوم بزيارة للمعالم والمزارات السياحية والأثرية بمدينة أسوان ، مع الاستمتاع بالطقس المشمس المعتدل ، والطبيعة الساحرة.

 

ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كافة الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولى أو المحلى لاستعراض كافة المقومات الطبيعية والاستثمارية والسياحية التى تتمتع بها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية. 

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 عروس المشاتى 

ومن جانبه أعرب محافظ أسوان عن ترحيبه بضيفة مصر، وزيارتها لعروس المشاتى ، وهو الذى يعكس المكانة الدولية لها على خريطة السياحة العالمية باعتبارها من أهم المقاصد السياحية التى تتميز بتنوع المنتج السياحى ، والأنماط السياحية المختلفة ، وخاصة السياحات الأثرية والثقافية والبيئية والعلاجية والنيلية والسفارى والصيد ومراقبة الطيور. 

 

وأكد المحافظ عمق علاقات الصداقة بين مصر والدنمارك فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطيد العلاقات مع مختلف دول العالم بما يجسد دور مصر المحورى إقليمياً ودولياً، وسعيها الدائم لنشر السلام.

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جهود متنوعة

محافظ أسوان يستقبل رئيسة وزراء الدنمارك

وكان قد قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنه فى إطار دعم الحالات الإنسانية من ذوى الهمم ، وتنفيذاً لتعليماته أثناء تفقده للقافلة الطبية المجانية للأطراف الصناعية بالمركز الشامل للتأهيل الاجتماعى بطريق السادات بشأن توفير كافة أوجه الرعاية للحالات التى ترددت على القافلة تم تسليم الأطراف الصناعية لـ 43 حالة من ذوى الهمم سواء أطراف علوية وسفلية بمركز التأهيل الشامل. 

 

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم توزيع عدد من المشروعات للأسر الأكثر إحتياجاً من السيدات المعيلات والأرامل وهى عبارة عن 3 أفران للخبز ، و3 اسطوانات بوتاجاز، بجانب 3 أجولة من الدقيق، بالإضافة إلى توزيع كراسى متحركة للأطفال والكبار، والخدمات المختلفة لمن هم أولى بالرعاية ، علاوة على توفير جهاز شلل أطفال للطرفين لإحدى الحالات الإنسانية بقيمة 13 ألف جنيه ، وكذا تسليم سماعة أذن لطالبة فى التعليم الإعدادى بمبلغ 3540 جنيها.

 

وأشاد المحافظ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع الأسوانى لتخفيف المعاناة عن الحالات المرضية المختلفة، موضحاً بأن ذلك يتكامل مع الجهود المبذولة لرفع كفاءة مركز التأهيل الاجتماعى لتقدم خدماته المختلفة للعديد من فئات المجتمع المحلى بالجودة المطلوبة.

 

وقد حضر فاعليات التسليم محمد يوسف مدير التضامن الإجتماعى ، وأحمد عبد العزيز مدير فرع جمعية الهلال الأحمر ، بجانب ممثل مؤسسة أيدينا مع بعض للتأهيل حسين الجعفرى ، وأيضاً عز الصادق المنسق العام لمبادرة الناس لبعضهم. 

محافظ أسوان يستقبل رئيسة وزراء الدنمارك
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