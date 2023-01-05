صدمة لكريستيانو رونالدو في أول مباراة له مع النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي بتأجيل موعد مباراة المقرر إقامتها اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية هناك .

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي عبر الانستجرام :" نظر لسوء الأحوال الجوية وحدوث بعض الأعطال في الكهرباء تبقي نادي النصر قرار بتأجيل مباراة النصر أمام فريق الطائي ".

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مباراة فريق النصر الذي يضم في صفوفه النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع ضيفه فريق الطائي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وكان مقرر إقامة المباراة اليوم، ضمن منافسات المرحلة الـ12 في المسابقة، على ملعب (مرسول بارك)، لكن تقرر تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية، التي أثرت على إمدادات الكهرباء في الملعب.