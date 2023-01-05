استبعاد فتوح وجمعة من قائمة الزمالك بسبب كورونا.. وتعديل في التشكيل

استبعاد فتوح وجمعة من قائمة الزمالك بسبب "كورونا" وتعديل في تشكيل لقاء الداخلية

قام الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا باستبعاد الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة من قائمة الأبيض لخوض مباراة الداخلية المقرر لها بعد قليل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز للاشتباه في اصابتهما بفيروس كورونا.

وأجرى الجهاز الفني تعديلا على التشكيل بالدفع بمحمد عبد الشافي أساسيا بدلا من فتوح، كما استدعى الجهاز الفني الثنائي حاتم سكر ومحمد حسام بيسو للانضمام للقائمة.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغنى - حمزة المثلوثي

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور- أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: سامسون أكينولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد حسام "بيسو" وحاتم سكر ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ومصطفى شلبي وسيف الجزيري.