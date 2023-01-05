عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : السيسي أول رئيس يهتم بتنمية الصعيد

النائب مصطفي قدري
النائب مصطفي قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ

قال النائب مصطفي قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لعدد من المشروعات في محافظة سوهاج يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في دعم وتنمية قري صعيد مصر لرفع مستوى معيشتهم.

وأشار الشريف فى بيان صحفى له إلى أن الرئيس السيسي اول رئيس يهتم بتنمية الصعيد وان زيارته اليوم لقرية ام دوما بمركز طما محافظة سوهاج كأول قرية نموذجية حضارية ضمن مبادرة حياة كريمة تؤكد حرص القيادة السياسية في توفير حياه كريمة لأبناء الصعيد في مختلف المجالات ولا سيما المناطق الصناعية التي تعد الركيزة الأساسية للقطاع الصناعي.

وأكد النائب مصطفي قدري الشريف على أن مبادرة حياة كريمة تعد من  أفضل المبادرات التي حظيت بتقدير عالمي لما تقدمه من خدمات  للمواطنين في الصحة والتعليم والسكن والطرق والصرف الصحي مع توفير الالاف من فرص العمل فضلا علي تملكهم الورش داخل المجمعات الصناعية الجديدة المختلفة.

ووجه الشريف الشكر للرئيس السيسي على جهوده المبذوله في دعم وتنمية صعيد مصر.

المشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة سوهاج الصعيد القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

صدمة.. خبير لوائح: كهربا قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

تطور خطير.. حقيقة الإطاحة ببوتين والتجهيز للانقلاب ضده

بديل يعقوبو.. الأهلي ينتظر فرمان كولر لحسم صفقة جديدة

ميدو يشيد بتصرف النادي الأهلي مع صفقته الجديدة

تراجع أسعار الذهب وانخفاض الدولار وصعود اليورو عالمياً

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يزور المقر البابوي لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

غنت لها داليدا.. لماذا أطلق على سوهاج بلد المواويل

رونالدو: تمثيل نادي النصر شرف لي وأنا هنا للمساعدة في تطور السعودية

لبنان.. بيان عاجل بشأن ترشح وزير الخارجية والمغتربين لرئاسة الجمهورية

بالموبيل.. كيفية عمل تظلم ودفع مخالفات المرور

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. سر ظهور علامات زرقاء بالجسم

أسعار كتب الكتاب الجديدة | كيفية استخراج قسيمة زواج مميكنة من بيتك

زي اللي في المصنع.. طريقة شرب مياه معدنية من الحنفية

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

فيديو

صفقات نارية لـ الأهلي وسر التراجع عن ضم نجم منتخب غانا.. فيديو

مفاجأة في اعترافات بلوجر التيك توك وقرار عاجل من المحكمة ..فيديو

رونالدو وشيرين والدولار.. أحداث ساخنة في الأيام الأولى بالعام الجديد.. فيديو

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ