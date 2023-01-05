برلماني : السيسي أول رئيس يهتم بتنمية الصعيد

قال النائب مصطفي قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لعدد من المشروعات في محافظة سوهاج يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في دعم وتنمية قري صعيد مصر لرفع مستوى معيشتهم.

وأشار الشريف فى بيان صحفى له إلى أن الرئيس السيسي اول رئيس يهتم بتنمية الصعيد وان زيارته اليوم لقرية ام دوما بمركز طما محافظة سوهاج كأول قرية نموذجية حضارية ضمن مبادرة حياة كريمة تؤكد حرص القيادة السياسية في توفير حياه كريمة لأبناء الصعيد في مختلف المجالات ولا سيما المناطق الصناعية التي تعد الركيزة الأساسية للقطاع الصناعي.

وأكد النائب مصطفي قدري الشريف على أن مبادرة حياة كريمة تعد من أفضل المبادرات التي حظيت بتقدير عالمي لما تقدمه من خدمات للمواطنين في الصحة والتعليم والسكن والطرق والصرف الصحي مع توفير الالاف من فرص العمل فضلا علي تملكهم الورش داخل المجمعات الصناعية الجديدة المختلفة.

ووجه الشريف الشكر للرئيس السيسي على جهوده المبذوله في دعم وتنمية صعيد مصر.