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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

رسائل افتتاحات سوهاج.. كيف وفر الرئيس متطلبات تنمية الصعيد ووقف التهميش؟

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد منذ 8 سنوات، وهو حريص على توفير حياة كريمة لكل المواطنين بمصر، وتحقيق حياة آمنة ومستقرة في كل ربوع الجمهورية، وهو ما يتضح جلياً خلال المشروعات التنموية الضخمة التي تجريها البلاد، ويتم افتتاحها خدمة للمواطنين بكل محافظات مصر والتي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

وافتتح  الرئيس السيسي أمس عددا من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، وأكد خلال كلمته أن تكلفة التطوير في محافظة سوهاج وصلت إلى 102 مليار جنيه، موضحا حديثه لبعض الشباب الحاضرين قائلاً: "إن أفكاركم وأحلامكم قد تكون هي السبب في تغيير وضع البلاد".

افتتاحات الرئيس السيسي في سوهاج

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الافتتاحات في محافظة سوهاج عبر الفيديو كونفرانس، وتم افتتاح محور طما على النيل كأحد أهم محاور التنمية والذي نفذته وزارة النقل، واستعرض بعض النماذج الشابة الرائدة في مختلف المجالات بجامعة سوهاج، أهم مساهماتهم في المشاريع العلمية خلال رؤية مصر 2030.

وقال الرئيس السيسي، إن مبلغ 7 تريليونات جنيه رقم متواضع جدا أمام حلم التطوير والتنمية، مؤكدا أن الصعيد لم يكن مهمشاً ولا منسيا وإنما كانت الدولة غير قادرة، مشددا على ضرورة أن نحترم عقول بعضنا البعض وأن نكون موضوعيين وصادقين في التقدير والتقييم لواقعنا، وقال إن هذا هو واقعنا الحالي لأن البلد ليست قادرة ولم تكن قادرة.

وعقب ذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من رموز  أبناء محافظة سوهاج.

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مشاريع تنموية ضخمة وهذا دور المواطن 

في هذا الصدد قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن افتتاح الرئيس السيسي، اليوم لعدد من المشروعات التنموية في محافظة سوهاج، له دلائل كبيرة، حيث أنه دافع الرئيس عن الرؤساء السابقين وأكد أن الصعيد لم يكن مهمشاً.

وأضاف الجندي، خلال تصريحاته خاصة لـ"صدى البلد"، إن الكثيرين يقولون أن الصعيد كان مهمشاً، ولكن باعتراف الرئيس السيسي، فإن الصعيد لم يكن مهمشا وإنما إمكانيات الدولة لا تسمح بإقامة مثل هذه المشروعات الضخمة التي تحتاج بجانب الإرادة السياسية التي تتمتع بها الدولة لأموال طائلة.

الدكتور صبري الجندي

الرئيس وفر متطلبات التنمية

وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع تدبير الاموال اللازمة لتطوير الصعيد وافتتاح مثل هذه المشاريع التنموية الضخمة اليوم في سوهاج والتي تكلفت عشرات و مئات المليارات، مما يؤكد على أن تطوير وإعادة بناء الدولة المصرية من جديد على أسس تسمح بتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري وتوفير جودة حياة مناسبة له في مدينته ومحافظته تحققت اليوم وذلك يتضح من خلال المدارس والمستشفيات والطرق والكباري التي تم افتتحاها اليوم، مشيراً إلى افتتاح 32 من الكباري على النيل للربط بين ضفتي النهر وذلك لتوسعة العمران وتحقيق إمداد عمراني جديد وإستيعاب مواطنين جدد بشرق النيل.

 واختتم الجندي: أن ذلك يؤكد على أن الدولة المصرية مستمرة في تطوير ذاتها، وعلى المواطن أن يجتهد في الحفاظ على مثل هذا التطوير والحفاظ على كل ما تحققه الدولة  من مشروعات وذلك يكون من من خلال العمل الجاد المطلوب منه كمواطن.

محافظة سوهاج إفتتاح الرئيس السيسي إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي صبري الجندي مستشار وزير التنمية السابق تنمية الصعيد

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