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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: زيارة السيسي إلى سوهاج إعادة إحياء لقرى الصعيد

النائب مصطفى الكحيلي
النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأمين قطاع الأعمال بأسيوط، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة سوهاج اليوم الخميس.

وثمن الكحيلي دور مبادرة حياة كريمة في تغيير وجه الحياة في الصعيد بشكل عام وتغيير وجه الحياة ومستوى معيشة المواطنين.

وقال عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ إن زيارة الرئيس اليوم تشريف لأهالي الصعيد عموما، وتؤكد حرصه على توفير حياة كريمة وانهاء كل سنوات التهميش التي عانها منها الصعيد.

ونوه إلى أن افتتاحات الرئيس في محافظة سوهاج، بمثابة إعادة الروح لمحافظات الصعيد التي غابت عن خريطة التنمية، كما أن المشروعات الجديدة تحافظ على العمالة من أبناء الصعيد وتهدف للارتقاء بمختلف القطاعات والمجالات.

وأضاف أن زيارة السيسي لقرية أم دومة ضمن قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج تاريخية وتؤكد أن الصعيد في القلب لتحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة مستقبل وطن محافظة سوهاج مجلس الشيوخ قطاع الاعمال

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