كريم محمود عبد العزيز في أحدث ظهور من أمام برج خليفة| شاهد

شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز، صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كريم محمود عبد العزيز من الإمارات أمام برج خليفة، وتفاعل معه الجمهور خلال التعليقات.

واحتفل مساء أمس الفنان كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي بافتتاح فيلمهم الجديد " شلبي " وذلك في سينما " ريل " في دبي ، وذلك وسط الجمهور العربي في دولة الامارات ، وأيضا عدد من الأصدقاء الذين شاركوا كريم وبيتر لحظة عرض الفيلم منهم المخرج محمد سامي.

الفيلم يشارك في بطولته روبي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، حاتم صلاح ومن تأليف مصطفى حمدي وقصة وإخراج بيتر ميمى، والعمل اجتماعي كوميدي ومن المقرر ان يبدا عرضه في سينمات مصر الأسبوع القادم.