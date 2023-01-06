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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم محمود عبد العزيز في أحدث ظهور من أمام برج خليفة| شاهد

صدى البلد

شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز،  صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كريم محمود عبد العزيز من الإمارات أمام برج خليفة، وتفاعل معه الجمهور خلال التعليقات.

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حلق حوش.. وصلة غناء بين كريم محمود عبد العزيز وعبد الباسط حمودة

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نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم شلبي بدبي| صور

 واحتفل مساء أمس الفنان كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي بافتتاح فيلمهم الجديد " شلبي " وذلك في سينما " ريل " في دبي ، وذلك وسط الجمهور العربي في دولة الامارات ، وأيضا عدد من الأصدقاء الذين شاركوا كريم وبيتر لحظة عرض الفيلم منهم المخرج محمد سامي.

 الفيلم يشارك في بطولته روبي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، حاتم صلاح  ومن تأليف مصطفى حمدي وقصة وإخراج بيتر ميمى، والعمل اجتماعي كوميدي ومن المقرر ان يبدا عرضه في سينمات مصر الأسبوع القادم.

كريم محمود عبد العزيز دولة الامارات فيلم شلبي

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