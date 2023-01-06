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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال: أسرار في تعاقد الأهلي مع الغاني يعقوبو.. وشوبير يكشف مستجدات إصابة أحمد نبيل كوكا

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

موعد عودته للتمرين .. شوبير يكشف مستجدات إصابة أحمد نبيل كوكا

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن مستجدات إصابة لاعب النادي الأهلي أحمد نبيل كوكا، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب في تغريدة: “ألف حمد الله ع سلامة احمد نبيل كوكا يشارك ف التدريب اليوم الجمعه ان شاء الله بعد الاطمئنان عليه من خلال الاشعة”.

 


شوبير يكشف أسرار تعاقد الأهلي مع المهاجم الغاني يعقوبو

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن كواليس التعاقد مع اللاعب الغاني يعقوبو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: “يعقوبو موافق على الإعارة بس الأزمة عند ريو أفي، وأكد أن اللاعب سيبهر الأهلي من أجل التعاقد معه لسنوات طويلة".

 

كريم محمود عبد العزيز في أحدث ظهور من أمام برج خليفة| شاهد

شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز،  صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كريم محمود عبد العزيز من الإمارات أمام برج خليفة، وتفاعل معه الجمهور خلال التعليقات.

الأهلى النادي الأهلي شوبير برج خليفة انستجرام كريم محمود عبد العزيز

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