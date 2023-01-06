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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف أسرار تعاقد الأهلي مع المهاجم الغاني يعقوبو

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن كواليس التعاقد مع اللاعب الغاني يعقوبو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: “يعقوبو موافق على الإعارة بس الأزمة عند ريو أفي، وأكد أن اللاعب سيبهر الأهلي من أجل التعاقد معه لسنوات طويلة".

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موعد نتيجة الفحص الطبي لـ يعقوبو مع الأهلي

ووصل يعقوبو إلى القاهرة، مساء الأربعاء من أجل الخضوع إلى الكشف الطبي قبل الانضمام إلى النادي الأهليبشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على إنبي بهدفين دون رد ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب فى إطار مباريات الجولة 12 من المسابقة.

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 30 متربعا على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 10 فى المركز 14 من ترتيب جدول المسابقة.

النادي الأهلي الانتقالات الشتوية احمد شوبير الدوري المصري

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