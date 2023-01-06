موعد عودته للتمرين .. شوبير يكشف مستجدات إصابة أحمد نبيل كوكا

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن مستجدات إصابة لاعب النادي الأهلي أحمد نبيل كوكا، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب في تغريدة: “ألف حمد الله ع سلامة احمد نبيل كوكا يشارك ف التدريب اليوم الجمعه ان شاء الله بعد الاطمئنان عليه من خلال الاشعة”.

وتعرض نجم الأهلي أحمد نبيل كوكالإصابة خلال مباراة الأهلي وإنبي في الدوري، حيث أصيب كوكا بارتطام الكرة في إحدى عينيه وذلك في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي أمام إنبي، وقد أثر هذا الارتطام القوي على نظره وهو ما تسبب في نقله للمستشفى للإطمئنان على حالته.

حالة أحمد نبيل كوكا الصحية

وتوجه أحمد نبيل كوكا، إلى مستشفى المقاولون، برفقة أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، من أجل الخضوع للأشعة والاطمئنان على عينه التي أصيب فيها خلال مباراة إنبي.

وخضع أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لأشعة على عينه في الوقت الحالي، حيث يعاني من مشكلة في الرؤية، بعد ارتطام الكرة في إحدى عينيه في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي أمام إنبي.