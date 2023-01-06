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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء .. شوبير يعلن جميع صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاهلي اعلن حتى الآن عن صفقة واحدة وهي خالد عبدالفتاح لاعب سموحة السابق بالاضافة لـ صفقة محمد الضاوي كريستو لاعب النجم الساحلي والذي سيصل اليوم لتوقيع العقود. 

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وتابع شوبير أن الاهلي يدرس التعاقد مع ثنائي محلي أحدهما مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري حيث تلقى اللاعب عرضين من الأهلي والزمالك والأعلى سعرا سيحسم الصفقة .

وأضاف لن الاهلي يقترب من التعاقد مع لاعب آخر من أحد الأندية التى تقدم أداء مميزا فى الدورى وإذا تم ضم هذا اللاعب سيصرف الأهلى نظر عن مروان عطية. 

وأكد أن الاهلي يبحث عن مهاجم تحت السن والتقرب أنه سيكون لاتيني.

اما عن صفقة عزيز يعقوبو فأشار إن الأهلي يرغب في ضمه كاعاره قائلا “ الأهلى مش عايز يشترى سمك فى مية، وعايز يمشى على منهج الإعارة بنية الشراء، واللاعب عايز الأهلى بشدة حتى لو إعارة، وهو واثق إن الأهلى سيفعّل بند الشراء بعد 6 شهور”.

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