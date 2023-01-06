شبانة: جمهور الزمالك لا يستحق ما يحدث.. والهجوم على فتوح غريب جدا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الهجوم ضد أحمد أبو الفتوح لاعب نادي الزمالك، مستغرب للغاية، وهو لاعب كبير ومن ضمن تشكيلة منتخب مصر، وكان الأفضل في أمم أفريقيا الماضية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "حتى لو فتوح لم يشارك في لقاء الداخلية لسبب أو لآخر، كان يجب احتواء الأمر، فهل يجوز اتهام اللاعبين بهذه الأمور، فهل جمهور الزمالك يستحق ما يحدث في الفريق حاليا؟".

وأضاف: "القوة دائما في المحافظة على استقرار الفريق، فأين أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، حتى لو حدثت أزمات، كان من المهم أن يتم اغلاق كافة الملفات".

وزاد: "فيريرا خرج ليرد على الجميع، ويؤكد أن الثنائي فتوح وعبدالله جمعة لديهم إصابات، وبدلا من احتفال الزمالك على مرور 112 عاما على إنشائه يتم اتهام اللاعبين بأنهم (حشاشين)".