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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها خلال احتفالات عيد الميلاد

الدكتور جمال سوسة
الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها

وجه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاحتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. 

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وأكد رئيس جامعة بنها على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض خلال الاحتفالات لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.
من جانبه، قال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة ، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.


وأضاف الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل المستشفى لتلقى أية بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات.

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