حبس المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية وسرقته بالشرقية

قررت نيابة فاقوس العامة حبس المتهم بقتل ياسر العلايلي رئيس جمعية خيرية داخل مقر الجمعية نطاق مدينة فاقوس لسرقته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من قسم شرطة فاقوس، يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة "ياسر ا" رئيس جمعية خيرية داخل مقر الجمعية جثة هامدة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث إلى موقع البلاغ وتبين العثور علي المجني عليه جثة هامدة ادعاء حادث شنق بحبل، وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى متولى أعمال جمعية خيرية بمدينة فاقوس، ويعود لمنزله بعد الانتهاء من عمله ليلا، وعندما تأخر عن موعد عودته ذهبت شقيقته للاطمئنان عليه فوجده جثة هامدة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم ويدعى" محمود م ع " 22 سنة مقيم كفر البلاسى وجاري تحرير محضر بالواقعة.