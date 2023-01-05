عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب اثنين آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد  إثر وقوع حادث تصادم توك توك وموتوسيكل بدائرة مركز كفر صقر وتم نقل المصابين الي المستشفي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة باستقبال مستشفى كفر صقر كلا من "أحمد.ال.ف" 22 سنة مقيم حى السلام كفر صقر، جثة هامدة،وكل "هشام.ر.ال" 19 سنة، و "أسامة.ع.م" 19 سنة، مقيمان كفر صقر مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمه لهم.

خلال 2022|صحة الشرقية: ضبط وإعدام 900 طن أغذية وغلق 21 ألف منشأة مخالفة

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم توك توك وموتوسيكل بطريق كفرصقر، بمدخل قرية شنيط الحرابوة وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية الرعاية الصحية النيابة العامة الأجهزة الامنية نيابة العامة تصادم توك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

كان عنده رباط صليبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

مفاجأة مدوية.. مرتضي منصور يكشف موقف الزمالك من ضم نجم الاتحاد السكندري

صدمة.. خبير لوائح: كهربا قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري

تحقيق عاجل في الزمالك يثير أزمة جديدة

تفاصيل الملف الطبي لصفقة الأهلي الجديدة عزيز يعقوبو

ترشيحاتنا

القوى العاملة: 235 فرصة عمل للشباب في 14 شركة قطاع خاص| تفاصيل

استفزاز صريح.. مفتي الجمهورية يُدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

الرئيس يتناول الإفطار مع أهالي قرية أم دومة في سوهاج

القوات المسلحة تنظم قافلة طبية بمدينة الأسمرات

مقتل طالب إعدادي في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسماعيلية .. تفاصيل

مؤتمر تنسيقي بين الجيش الثاني مع محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة لبحث أوجه التعاون لخدمة المجتمع المدنى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر في 29 دولة.. تعرف على متحور اكس بي بي ومخاطره الكارثية

4 حيل خارقة أقوى من أدوية سد الشهية

كوب يوميًا من هذا المشروب يخلصك من تصلب الشرايين والكوليسترول

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

فيديو

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

نجم ستار أكاديمي يفجر مفاجأة عن البرنامج اللبناني

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ