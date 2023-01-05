مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب اثنين آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم توك توك وموتوسيكل بدائرة مركز كفر صقر وتم نقل المصابين الي المستشفي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة باستقبال مستشفى كفر صقر كلا من "أحمد.ال.ف" 22 سنة مقيم حى السلام كفر صقر، جثة هامدة،وكل "هشام.ر.ال" 19 سنة، و "أسامة.ع.م" 19 سنة، مقيمان كفر صقر مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمه لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم توك توك وموتوسيكل بطريق كفرصقر، بمدخل قرية شنيط الحرابوة وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.