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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال 2022|صحة الشرقية: ضبط وإعدام 900 طن أغذية وغلق 21 ألف منشأة مخالفة

صحة الشرقية
صحة الشرقية

كلّف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وضمان وصول غذاء آمن حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة أنه اختتمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملاتها المكثفة علي المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة خلال عام 2022 بإعدام 502 طن، 820 كجم أغذية فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط  308 أطنان، 521 كجم أغذية.

فيما أصدرت مديرية الشئون الصحية بالشرقية مخاطبات للجهات المختصة لإغلاق عدد  2150 منشأة غذائية لعدم وجود تراخيص، ووجود نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وخطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، بعد تحرير عدد 12954 محضر شرطة، وسحب عدد 11675 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للإستهلاك الآدمي.

 

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وأشار وكيل الوزارة إلي إصدار عدد 19850 شهادة صحية لمتداولي الأغذية، وعدد  14700 شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي علي عدد 1842 رسالة أغذية مستوردة، وتم إصدار عدد 7916 شهادة سعة تخزين للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشأت الغذائية والأسواق بالمحافظة لضبط سوء الغذاء، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لمديرة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، ومراقبي ومفتشي الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل، ورجال الشرطة، ومباحث التموين علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية علي مدار عام كامل.

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