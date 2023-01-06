الموت يلاحق أساطير الكرة.. وفاة جيانلوكا فيالي مهاجم إيطاليا السابق| تفاصيل

عرضت فضائية العربية تقريرًا عن وفاة أسطورة الكرة الإيطالية جيانلوكا فيالي مهاجم إيطاليا السابق وذلك بعد صراع مع السرطان.





توفى جيانلوكا فيالي مهاجم إيطاليا السابق بعد صراع مع السرطان، حيث أصيب فيالي بسرطان البنكرياس وأعلن شفاؤه عام 2020،وأصيب بالمرض مجددًا في ديسمبر عام 2021 ليستقيل من منصبه في الجهاز الفني لإيطاليا بعد أن توج بلقب يورو 2020.





فيالي بدأ مسيرته مع كريمونيسي عام 1980 ثم انتقل إلى سامبدوريا قبل أ ينضم ليوفنتوس عام 1992 ومنه إلى نشيلسي قبل اعتزاله عام 1999.





وخاض فيالي تجربتين كمدرب مع تشيلسي وواتفورد وفاز بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر كلاعب وتوج بدوري الأبطال مع يوفنتوس وكأس الكؤوس الأوروبية بالإضافة لكأس السوبر الأوروبي



